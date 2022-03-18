Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti - Son Dakika
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Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti

18.03.2022 15:52
Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti

TRT1 ekranında yayınlanan ve iki sezon süren Kıbrıs Zafere Doğru projesinde başarılı bir performans sergileyen Serkan Çayoğlu, çok istediği yeni film projesinden ayrılık kararı aldı. Bu dizi setinde sevgilisi Özge Gürel'den ayrı kalmanın zorluklarını yaşayan oyuncu, yaz aylarında evlilik planları yapıyor. Bu nedenle projeyi reddetti.

AYRILIK KARARI ALDI

Serkan Çayoğlu'na birbiri ardına proje teklifleri gelmesine rağmen, oyuncunun gönlü Alper Çağlar'ın yazdığı ve çekimlerini yapacağı Göktürk isimli sinema filmindeydi. Aytaç Şaşmaz ile birlikte başrolde yer almak için anlaşma yapan ve provalara da katılan Serkan Çayoğlu, üzülerek de olsa ayrılık kararı almak durumunda kaldı.

Ünlü oyununun senaryoyu içine sindirdiği ve büyük heyecan yaşadığını anlattığı röportajındaki heyecanı dikkatleri çekmişti. Ancak oyuncu, çekim takvimini görünce ayrılık kararı vermek zorunda kaldı.

ÜZERİNE TİTRİYORDU

Alper Çağlar'ın üzerine titrediği film için 6 aylık bir çekim takvimi hazırlandığı ortaya çıktı. Serkan Çayoğlu, bu kadar uzun süreli bir çekim takviminde yer almak istemediği için filmin kadrosunda çıkmak durumunda kaldı.

EVLİLİK PLANI YAPIYOR

Oyuncu, sevgilisi Özgü Gürel ile de yaz aylarında evlilik planları yapıyor. Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan ve başarılı partnerliklerini aşka dönüştüren çift, evlilik kararı almalarına rağmen uygun zamanı bulamıyordu.

ÇEKİM TAKVİMİ YOĞUN GELDİ

Çiftin evlilik hazırlıkları ile de çakışacak olan Göktürk filminin çekim takviminin yoğun olması, Serkan Çayoğlu'nu ayrılık kararı almaya itti.

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Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti - Son Dakika


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