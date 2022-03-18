Serkan Çayoğlu'na birbiri ardına proje teklifleri gelmesine rağmen, oyuncunun gönlü Alper Çağlar'ın yazdığı ve çekimlerini yapacağı Göktürk isimli sinema filmindeydi. Aytaç Şaşmaz ile birlikte başrolde yer almak için anlaşma yapan ve provalara da katılan Serkan Çayoğlu, üzülerek de olsa ayrılık kararı almak durumunda kaldı.
Ünlü oyununun senaryoyu içine sindirdiği ve büyük heyecan yaşadığını anlattığı röportajındaki heyecanı dikkatleri çekmişti. Ancak oyuncu, çekim takvimini görünce ayrılık kararı vermek zorunda kaldı.
Alper Çağlar'ın üzerine titrediği film için 6 aylık bir çekim takvimi hazırlandığı ortaya çıktı. Serkan Çayoğlu, bu kadar uzun süreli bir çekim takviminde yer almak istemediği için filmin kadrosunda çıkmak durumunda kaldı.
Oyuncu, sevgilisi Özgü Gürel ile de yaz aylarında evlilik planları yapıyor. Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan ve başarılı partnerliklerini aşka dönüştüren çift, evlilik kararı almalarına rağmen uygun zamanı bulamıyordu.
Çiftin evlilik hazırlıkları ile de çakışacak olan Göktürk filminin çekim takviminin yoğun olması, Serkan Çayoğlu'nu ayrılık kararı almaya itti.
Son Dakika › Magazin › Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti - Son Dakika