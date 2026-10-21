Yunan vatandaşlığı iddiasına Merve Boluğur’dan yanıt - Son Dakika
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Yunan vatandaşlığı iddiasına Merve Boluğur’dan yanıt

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Yunan vatandaşlığı iddiasına Merve Boluğur’dan yanıt
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Etiler’de bir mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, Yunan vatandaşı olacağı yönündeki sözlere açıklık getirdi. Oyuncu, Yunanistan’a giderek Golden Visa almayı planladığını ve sürecin hızlı ilerlemesini beklediğini söyledi. Avrupa’da yeni projelerde yer alma ihtimaline de değinen Boluğur, bu planın kendisine yeni kapılar açacağına inandığını belirtti.

Etiler’de bir mekân çıkışında basın mensuplarıyla sohbet eden Merve Boluğur, yurt dışı planlarıyla ilgili soruları yanıtladı. Muhabirlerin, “Yunan vatandaşı oluyormuşsunuz” sözleri üzerine gülümseyen oyuncu, “Güzel haber. Yunanistan’a gidiyoruz. Golden Visa alıyoruz” dedi.

“YENİ PROJELER İÇİN GÜZEL UMUTLARIMIZ VAR”

Gezmeyi ve farklı kültürler tanımayı sevdiğini söyleyen Boluğur, Golden Visa planının kendisine yeni fırsatlar sunabileceğini belirtti. Avrupa’da çalışıp çalışmayacağı sorusuna ise “Gidince bakacağız sonuçta. Allah ne nasip ederse onu yaşayacağız ama güzel umutlarımız var tabii. Çok daha güzel kapılar açacağına kalben inanıyorum” yanıtını verdi.

“ÇOK HIZLI ALACAĞIM”

Sürecin ne zaman tamamlanacağı sorulan oyuncu, işlemlerin yakın zamanda sonuçlanmasını beklediğini ifade etti. Boluğur, “Çok hızlı alacağım. Ne zaman istersen hemen gidiyoruz” sözleriyle planının kısa sürede hayata geçebileceğini söyledi.

Golden Visa, Yunanistan’da yatırım yoluyla oturum izni sağlayan bir program. Boluğur’un açıklaması Yunan vatandaşlığı aldığı anlamına gelmiyor.

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