Genç Rapçi Emiran, Nilgün Belgün'e Şarkı Yaptı - Son Dakika
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Genç Rapçi Emiran, Nilgün Belgün'e Şarkı Yaptı

19.08.2022 19:57
Genç Rapçi Emiran, Nilgün Belgün'e Şarkı Yaptı

Z kuşağı rapçisi Emiran, efsane isim Nilgün Belgün için yaptığı şarkı sonrası ilk defa bir araya geldi.

Genç rapçi Emiran, kariyerinde ilk çıkış parçasını ünlü oyuncu Nilgün Belgün'e yaptı. Sosyal medyasında Emiran'ın kendisine yaptığı şarkıyı paylaşarak 'Bana ulaş' diyen Nilgün Belgün, kısa bir süre sonra genç rapçiye iletişime geçmeyi başardı.

Nilgün Belgün ve rapçi Emiran, çok yakında Poll Prodüksiyon etiketi ile müzikseverlere ulaşacak olan şarkının fotoğraf çekiminde ilk kez bir araya geldiler. Adına şarkı yaptığı ünlü sanatçı ile bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan genç Rapçi Emiran 'Nilgün Belgün zamansız bir sanatçı. Ona olan hayranlığım, sevgim ve saygım beni şarkı yapmaya kadar götürdü. Ama şimdi onu karşımda görünce çok heyecanlanıyorum. Benim şans meleğim oldu' dedi. Üniversitede yazılım okuyan ve müziğin yanı sıra eğitimine de devam eden Emiran, kendi besteleri olan parçalarını peş peşe müzikseverler ile buluşturmayı hedefliyor.

Z kuşağından bir rapçinin kendisine şarkı yapmasına hem şaşıran hem de mutlu olan Nilgün Belgün, 'Ben müziği ve müzisyenleri çok severim. Benim şan eğitimim de var. Yıllar önce bir tiyatro oyununda söylediğim rap parçası ile ödül bile aldım. Emiran'ın bana şarkı yapması çok gurur verici. Müziğini de beğendim. Umarım yolu açık olur' dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Nilgün Belgün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç Rapçi Emiran, Nilgün Belgün'e Şarkı Yaptı - Son Dakika

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