Zafer Algöz\'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş

Geniş Aile, İşler Güçler ve Düğün Dernek gibi pek çok sevilen dizide yer alan 51 yaşındaki Şinasi Yurtseven'in ölüm haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ancak, Yurtseven'in vefat haberi, annesine sosyal medyadan ulaştı. Yurtseven'in annesinin, oğlunun hastalığı ve ölümüne dair hiçbir bilgisi olmadığı ve Zafer Algöz'ün paylaşımını görerek durumu öğrenmesi, herkesin yüreğini burktu.

ANNESİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞ

Yurtseven'in hastalığı, yalnızca eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları tarafından bilinmekteydi. Aile üyelerinin haberdar olmaması için özel önlemler alındığı, hastalığın uzun süre gizli tutulduğu öğrenildi. Ancak, Zafer Algöz'ün sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından, Yurtseven'in annesi oğlunun ölümünü bu şekilde öğrenmiş oldu.

ZAFER ALGÖZ OLAY SONRASI KONUŞTU

Zafer Algöz, Şinasi Yurtseven'in ölümünü duyurduktan sonra gelen tepkiler üzerine sosyal medyadaki paylaşımını kısa süre içinde sildi. Birsen Altuntaş'a konuşan Algöz, "Bana anne ve babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm." diyerek yaşanan durumu açıkladı.