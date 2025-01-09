Zara\'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen\'den eleştiri!

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Bir süredir zayıflamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Zara, sahne tarzında da değişiklik yaptı. Kilo verdikten sonra daha cesur kıyafetler tercih eden Zara'nın son sahne kostümünü gören Yeliz Yeşilmen, sessiz kalamayıp dikkat çeken bir yorum yaptı.

Sevilen Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, son dönemde sesiyle olduğu kadar sahne kıyafetleriyle de gündemde.

Zayıflayan ve tarzında değişiklikler yapan ünlü şarkıcı, "Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" demişti.

"ZARA DA AÇTI..."

Sahnesinde siyah, pencere detaylı bir elbise seçen Zara'yı gören Yeliz Yeşilmen, "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım" yorumunda bulundu.

Ünlü ismi zaman zaman sevenleri de tarzı nedeniyle eleştiriyor.

9 KİLO VERMİŞTİ

Daha önce 9 kilo verdiğini duyuran Zara, D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söylemişti.