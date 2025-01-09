Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri! - Son Dakika
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Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri!

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Verdiği kilolarla dikkat çeken Zara'nın sahne tarzı da değişti. 9 kilo veren Zara, sahnede iddialı kıyafet seçimleri yapmaya başladı. Zara'nın bu tarz değişikliği, Yeliz Yeşilmen'in de dikkatinden kaçmadı.

09.01.2025 17:46  Güncelleme: 18:18
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Bir süredir zayıflamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Zara, sahne tarzında da değişiklik yaptı. Kilo verdikten sonra daha cesur kıyafetler tercih eden Zara'nın son sahne kostümünü gören Yeliz Yeşilmen, sessiz kalamayıp dikkat çeken bir yorum yaptı.

Sevilen Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, son dönemde sesiyle olduğu kadar sahne kıyafetleriyle de gündemde.

Zayıflayan ve tarzında değişiklikler yapan ünlü şarkıcı, "Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" demişti.

"ZARA DA AÇTI..."

Sahnesinde siyah, pencere detaylı bir elbise seçen Zara'yı gören Yeliz Yeşilmen, "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım" yorumunda bulundu.

Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri!

Ünlü ismi zaman zaman sevenleri de tarzı nedeniyle eleştiriyor.

9 KİLO VERMİŞTİ

Daha önce 9 kilo verdiğini duyuran Zara, D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söylemişti.

Zara\'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen\'den eleştiri!

Yeliz Yeşilmen, Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Zara, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Sert:
    insanlar çıplaklık istemiyor.artik degerini yitiriyor malesef. 125 5 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    yaşlandıkça kuduruyorlar maneviyatlari kalmıyor açılıp sacilmayla güzel olduklarını sanıyorlar ahlâk kalmıyor 104 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zarada Ses Yok Boş Kişi 34 70 Yanıtla
    Apple User:
    ?? zaradamı ses yok 1 0
  • Davut Çağlar:
    zara'yı eski haliyle sevmiştik ama bu halide çok güzel 39 28 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çirkin 29 19 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    yeliz doğru tespit 23 3 Yanıtla
  • Kemsl:
    urusbu Hadise den bulaşmıştır 12 2 Yanıtla
  • Alisamiyen Veteriner:
    Uygun kıyafet: kadın için gerçekte cilttir derisidir.Yani karpuz, mandalina, armut gibi meyveler için kabuk ne ifade ediyor ise hangi önemde ise...Kadın için kıyafet yani uyğun kıyafette öyledir.. 10 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    Sanırım Zara kocadan ayrıldı. Uzun zamandır piyasada yoktu ve böyle orasını burasını acmiyordu. 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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