Zara ve Eypio, Mersin'de hayranlarını coşturdu - Son Dakika
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Zara ve Eypio, Mersin'de hayranlarını coşturdu

Zara ve Eypio, Mersin\'de hayranlarını coşturdu

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde ünlü sanatçı Zara ve Eypio sahne aldı. Konserde Zara, plaket ve kayısı hediyesi aldıktan sonra hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Festivali izleyen ilçe halkı, Başkan Orhan'a teşekkür etti.

26.05.2024 09:24  Güncelleme: 09:29
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Mersin'in Mut ilçesinde ünlü sanatçı Zara ve Eypio, hayranlarını coşturdu.

62.'si gerçekleştirilen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci günün de sanatçı Zara ve Eypio sahne aldı. Mut Şehir Stadında düzenlenen konsere ilçe halkı başta olmak üzere civar il ve ilçelerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Konser öncesinde İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Mut Belediye Başkanı Murat Orhan'dan plaket alan Zara, "Mutlular Zara'yla mutlu desek olur mu" dedi. Kayısı hediyesini de alan Zara, "Ağzımızı da ballandırıp gönderiyorsunuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Daha sonra sahne alan Zara, hayranlarına Türküleriyle unutulmaz bir akşam yaşattı. Zara, sanatçı Eypio'yu da sahneye çağırarak düet yaptı.

Festivalin ikinci günü akşamı coşkulu bir konser seyreden ilçe halkı Başkan Orhan'a teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Zara ve Eypio, Mersin'de hayranlarını coşturdu - Son Dakika

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