Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye romantik kutlama: Benim şarkım da sensin - Son Dakika
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Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye romantik kutlama: Benim şarkım da sensin

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü'nün 34. doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Bastık, deniz kenarında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak Tütüncü'ye 'İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin' dedi.

07.02.2025 11:04  Güncelleme: 11:13
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Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Survivor yarışmasıyla tanınan, daha sonra ise kariyerine oyuncu olarak devam eden Serkay Tütüncü, 34 yaşına girdi. Tütüncü'ye ilk doğum günü kutlaması ise sevgilisi Zeynep Bastık'tan geldi.

"BENİM ŞARKIM DA SENSİN"

    Zeynep Bastık, deniz kenarında Serkay Tütüncü ile romantik bir pozunu paylaşarak "İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin" notunu düştü.

    Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye romantik kutlama: Benim şarkım da sensin
    Zeynep Bastık\'tan Serkay Tütüncü\'ye romantik kutlama: Benim şarkım da sensin

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    Son Dakika Magazin Zeynep Bastık'tan Serkay Tütüncü'ye romantik kutlama: Benim şarkım da sensin - Son Dakika

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      Yorumlar (4)

    • Behzat:
      ne kadar gereksiz ve boş haber. 31 3 Yanıtla
    • Çelikk:
      Türkiye'nin Derdi Bitti bu kaldı 17 1 Yanıtla
    • ferhat eser:
      zeyno hewalin yıldızı parlıyor 9 6 Yanıtla
    • Arzum Baskara:
      Tencere kapak 11 0 Yanıtla
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