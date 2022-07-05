Zeyno' Rolüyle Gündem Oldu - Son Dakika
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Zeyno' Rolüyle Gündem Oldu

05.07.2022 19:00
Zeyno' Rolüyle Gündem Oldu

Serra Pirinç, "Tozluyaka" dizisindeki Zeyno karakteriyle sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin ilk iki bölümünün ardından Twitter'da genç oyuncuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

"Bizim Hikaye", "Vuslat", "Kağıt Ev" dizilerinin ardından Fox TV'nin yeni projesi "Tozluyaka" ile seyirci karşısına çıkan Serra Pirinç, hem canlandırdığı karakter hem de başarılı oyunculuğuyla sosyal medyada gündem oldu. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin ilk iki bölümünün ardından Twitter'da Pirinç hakkında binlerce paylaşım yapıldı. İzleyiciler genç yeteneğin oyunculuğuna övgüler yağdırdı. Zeyno da 'delikanlı' tavırlarıyla çeşitli caps'lere konu oldu.

HİKAYESİ MERAK UYANDIRDI

Neşeli, sempatik ve cesur bir kız olan Zeyno, "Tozluyaka" hikayesinde grubun tek dişi üyesi.

Henüz güzelliğinin farkında olmayan Zeyno, mahalledeki herkesi dostu ve kardeşi olarak görüyor. Ancak bir kişi hariç. Hikayesiyle izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran Zeyno'nun yaşayacakları şimdiden büyük merak konusu oldu. Genç kızla ilgili merak edilenler dizinin yeni bölümlerinde açığa çıkacak.

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Kaynak: Snob Magazin

Serra Pirinç, Tozluyaka, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeyno' Rolüyle Gündem Oldu - Son Dakika

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