Züleyha, sesini kaybetme endişesini anlattı

Müzik dünyasının başarılı sesi Züleyha, Nişantaşı'nda görüntülendi. Doktor kontrolünden çıktığını belirten başarılı sanatçı, yaşadığı rahatsızlığı anlattı:

Sesini kaybetme endişesi yaşadığını belirten Züleyha, "Sesim bir anda gitti. Üç gün boyunca sürdü. Korkunç bir deneyimdi, gerçekten ürkütücüydü. Hastaneye gittim ve boğaz reflüsü teşhisi konuldu.

Mide reflüsü bilinir ama boğazdaki bu durumu pek tanımıyoruz. Yediğimiz içtiğimiz şeylere dikkat etmediğimizde başımıza geliyor" dedi.

"Diyet Yaşam Tarzım Olacak"

Diyet sürecinde olduğunu ve artık yemeklerine dikkat edeceğini vurgulayan Züleyha, "Son 10 yıldır dikkat ediyorum ama deprem bölgesinde çalışırken sağlığıma pek özen göstermedim. Sesim birden gitti ve şükürler olsun ki bu durumu atlattım. Bu diyet yaşam tarzım olacak" dedi.

Sesinin kaybıyla ilgili endişesini de dile getiren sanatçı, "İlk düşündüğüm sahne performansım oldu. Bir daha şarkı söyleyebilir miyim diye düşündüm. En korktuğum şey buydu," şeklinde konuştu.

KAHVESİZ GÜNE BAŞLAMAK ÇOK ZOR

Diyet programında en zorlandığı şeyin kahve içememek olduğunu belirten Züleyha, "Kahve yerine ıhlamur içiyorum. Baharatlardan uzak duruyor, asitli meyvelerden kaçınıyorum. Boğazımı sıcak tutmaya özen gösteriyorum" diye açıkladı.

SEZEN AKSU İLE ŞARKI SÖYLEMEK EN BÜYÜK HAYALİM"

Gelecek projelerinden bahseden Züleyha, "TRT'deki programım devam ediyor. Yeni bir single çalışması ve Sevgililer Günü'ne özel bir şarkı üzerinde çalışıyorum. Sezen Aksu'yu ağırlamak istiyorum, onunla birlikte şarkı söylemek hayalim" dedi.

2024 Dileği: "İyi Kalpli İnsanlarla Karşılaşmak"

2024 beklentileriyle ilgili konuşan sanatçı, "Geçtiğimiz yıl dostluklarla ilgili zor zamanlar yaşadım. 2024'te tek isteğim iyi kalpli insanlarla karşılaşmak. İnsanların gerçek niyetlerini anlamak bazen zor olabiliyor," ifadelerini kullandı.