2026\'nın son ALES oturumu 29 Kasım\'da tüm il merkezlerinde yapılacak

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü tüm il merkezlerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Sınav, yüksek lisans ve doktora adayları ile akademik kariyer hedefleyenler için yılın son ALES oturumu olacak.