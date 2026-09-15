2026'nın son ALES oturumu 29 Kasım'da tüm il merkezlerinde yapılacak
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü tüm il merkezlerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Sınav, yüksek lisans ve doktora adayları ile akademik kariyer hedefleyenler için yılın son ALES oturumu olacak.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü tüm il merkezlerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek.
Sınav, yüksek lisans ve doktora adayları ile akademik kariyer hedefleyenler için yılın son ALES oturumu olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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