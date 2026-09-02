MEB ikinci il dışı atama için kadroya geçen öğretmenlere mazeret tayini kılavuzu yayımlayacak
MEB, sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenlere yönelik ikinci il dışı atama için mazeret tayini kılavuzunu yakında yayımlayacak. Öğretmenler, bakanlığın kılavuzla ilgili açıklamasını bekliyor.
MEB, ikinci il dışı atama için adım atmaya hazırlanıyor. Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenler için mazeret tayini kılavuzu yakında yayımlanacak.
Öğretmenler, bakanlığın açıklamasını bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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