MEB il dışı atama için yeniden harekete geçiyor - Son Dakika
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MEB il dışı atama için yeniden harekete geçiyor

MEB il dışı atama için yeniden harekete geçiyor
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin merakla beklediği ikinci il dışı atama sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenleri de kapsayacak mazeret tayini için önümüzdeki günlerde kılavuz yayımlanacak; il emri bekleyen öğretmenlerin talepleri bu adımla karşılık bulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın zamanda ikinci il dışı atamayla ilgili adım atması bekleniyor. Öğretmenlerin merakla takip ettiği bu gelişme, atama sürecinin yeniden başlayacağının sinyalini veriyor. Yine 2023 yılında sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenler için mazeret tayini konusunda da önümüzdeki günlerde bir kılavuz yayımlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sahadan gelen talepleri dikkate alarak bu adımı atması öğretmenleri memnun ediyor. Halen il emri bekleyen öğretmenler de taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. Gözler, bakanlığın yapacağı açıklamaya ve yayımlayacağı kılavuza çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur MEB il dışı atama için yeniden harekete geçiyor - Son Dakika

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