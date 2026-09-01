Norm kadro fazlası öğretmenler için MEBBİS üzerinden tercih başvuruları 4-7 Eylül'de - Son Dakika
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Norm kadro fazlası öğretmenler için MEBBİS üzerinden tercih başvuruları 4-7 Eylül'de

Norm kadro fazlası öğretmenler için MEBBİS üzerinden tercih başvuruları 4-7 Eylül\'de
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Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme süreci başladı. Tercih başvuruları 4-7 Eylül 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak ve sonuçlar 8 Eylül'de açıklanacak. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğüne göre tercih yapacak.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde görev yerlerini belirlemek isteyen norm kadro fazlası öğretmenler için yer değiştirme süreci başladı. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülen atama takviminde, MEBBİS üzerinden yapılacak başvurular ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğüne göre tercih yapacak.

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ile puan hesaplama işlemleri tamamlandıktan sonra tercih başvuruları 4-7 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Öğretmenler, başvurularını son gün olan 7 Eylül saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Norm fazlası atama sonuçları 8 Eylül'de ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkili birimlerince ilan edilen takvime göre norm kadro fazlası tespit süreci 25-31 Ağustos, itirazlar 26 Ağustos-2 Eylül, tercih başvuruları 4-7 Eylül, sonuç ilanı 8 Eylül ve ilişik kesme işlemleri 9 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Eylül, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur Norm kadro fazlası öğretmenler için MEBBİS üzerinden tercih başvuruları 4-7 Eylül'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Norm kadro fazlası öğretmenler için MEBBİS üzerinden tercih başvuruları 4-7 Eylül'de - Son Dakika
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