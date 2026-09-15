PMYO 25. Dönem mülakat sonuçları için adaylar bekleyişini sürdürüyor
2026 yılı 25. Dönem PMYO kapsamında fiziki yeterlilik ve sözlü mülakatı tamamlayan adaylar, resmi sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan sonuçların açıklandığına dair yeni bir duyuru yapılmadı.
Polis Meslek Yüksekokulu'nda polis olmayı hedefleyen binlerce aday için sınav sürecinin önemli bir bölümü geride kaldı. 2026 yılı 25. Dönem PMYO kapsamında fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.
PMYO mülakat sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sonuçların açıklandığına dair yeni bir duyuru da yapılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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