Sözleşmeli Erbaşlara Kontenjan Müjdesi - Son Dakika
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Sözleşmeli Erbaşlara Kontenjan Müjdesi

Sözleşmeli Erbaşlara Kontenjan Müjdesi
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Sözleşmeli erbaş ve erler için kamu kurumlarında %10 kontenjan ayrıldı. Başvuru şartları belli oldu.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurumlarında istihdam edilmesi için yeni düzenlemenin uygulanmasına başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu kurumlarına gönderdiği yazıyla, belirli şartları taşıyan eski sözleşmeli erbaş ve erler için personel alımlarında yüzde 10 kontenjan ayrılmasını istedi. En az 7 hizmet yılını tamamlayarak olumlu nitelik belgesiyle ayrılanlar, şartları taşımaları halinde kamu kadro ve pozisyonlarına atanabilecek.

6191 sayılı Kanun'da yapılan düzenlemeye göre, başvuru için 41 yaşını doldurmamış olmak ve ilgili kadro için sınav şartı dışındaki mevzuat koşullarını sağlamak gerekiyor. Atanabilecek kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli yer alıyor.

Kamu kurumları, ilgili yıl içindeki personel alımlarında toplam kontenjan ve atama izinlerinin yüzde 10'unu sözleşmeli erbaş ve erler için ayıracak. Bu zorunluluk en az 10 kişilik alımlarda geçerli olacak; aynı yıl içinde birden fazla alım yapılması halinde toplam personel sayısının 10'a ulaştığı alımdan itibaren yüzde 10 kontenjan uygulanacak.

2026 yılı bildirimleri, 7588 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 11 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 arasında yapılacak. 2027 ve sonrasında ise kurumlar kontenjanlarını her yıl aralık ayının son gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirecek. Bildirilen kontenjanlara takip eden yılın 1 Mart tarihine kadar kontenjan sayısının 4 katı aday yerleştirilecek ve adaylar kurumlar tarafından sözlü sınava alınacak.

Kurumlardan ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri için ayrı kontenjan planlaması yapmaları istenecek. Aynı kadro için farklı öğrenim düzeylerinden alım yapılacaksa her eğitim seviyesi için ayrılan kontenjanın yüzde 10'u da sözleşmeli erbaş ve erlere ayrılacak. Bildirimlerde KPSS merkezi yerleştirmelerinde kullanılan Nitelik Kod Kılavuzu esas alınacak.

Kurumlar arası naklen atamalar, memurluktan ayrılanların yeniden atanması, emeklilerin yeniden kamu hizmetine alınması ve belediyelerde diğer memur kadrolarından zabıta ile itfaiye eri kadrolarına yapılan atamalar yüzde 10 hesabına dahil edilmeyecek. Kontenjan bildirimleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesindeki Kamu E-Uygulama Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bildirim yapmayan kurumların yasal sorumluluğunun olacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Memur Sözleşmeli Erbaşlara Kontenjan Müjdesi - Son Dakika

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