SPK, Ankara ve İstanbul için 40 Uzman Yardımcısı alacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara Merkez ve/veya İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40 adede kadar Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 8. derece kadrolar için düzenlenecek giriş sınavına başvurular 12 Ekim 2026'da başlayacak. Başvurular, 26 Ekim 2026 saat 23.59.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu'ndan yapılabilecek.