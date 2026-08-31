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Yeni Görevlendirmeler Adalet Bakanlığı'nda

Yeni Görevlendirmeler Adalet Bakanlığı\'nda
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Adalet Bakanlığı'nda yeni hakim ve savcı atamaları gerçekleştirildi. Görev değişiklikleri listelendi.

Ekran Haber'in özel haberine göre, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında genel müdürlük ve daire başkanlıklarında yeni görevlendirmeler yapıldı. Yapılan son atama ve görev yeri değişiklikleriyle birlikte çok sayıda hakim ve cumhuriyet savcısı bakanlık merkez teşkilatındaki yeni görevlerine atandı. İşte yeni görevlendirmelerin listesi:

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nde yetkili Tetkik Hakimi olan Sevgi Deniz, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na; İstanbul Hakimi Zeynep Namlıkaya Aras ise Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ndeki görevlendirmesinin kaldırılmasıyla Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne tetkik hakimi olarak atandı. Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Makbule Karadağlı Çetin, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne; Eskişehir Hakimi Nazlı Çetin, Ankara Hakimi Eyüp Aydoğan, Ankara Cumhuriyet Savcısı İzel Turan, İstanbul Hakimi Ayşe Aylin Karagöz Bora, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Muhammet Abdurrahman Deniz, Çatalca Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Berkay Öztürk de Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne tetkik hakimi olarak görevlendirildi.

Kocaali Cumhuriyet Savcısı Onur Halil Cengiz Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne; Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hüseyin Onur Çelik, Gaziantep BAM Üyesi Dr. Doğukan Eker, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Tanıl Gören, Malatya Hakimi Ahmet Kılıçparlar, Yargıtay Tetkik Hakimi Mücahid Köysu ve Muhammed Halis Tuğ ile Samandağ Cumhuriyet Savcısı Özlem Berberoğlu Sever, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne tetkik hakimi olarak atandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Şahinoğlu ile Yüksekova Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kürşat Çalım Personel Genel Müdürlüğü'ne; Ankara Hakimi Ömer Öz, Yargıtay Tetkik Hakimi Veysel Kars ve İzmir Hakimi Özgür Fidanay Strateji Geliştirme Başkanlığı'na; Ankara Cumhuriyet Savcısı Kubilay Toker ise Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'na tetkik hakimi olarak görevlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Yeni Görevlendirmeler Adalet Bakanlığı'nda - Son Dakika

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