Yeni OVP ile Ocak 2027 zam oranları belli oldu, İşçi emeklisi yüzde 9, memur yüzde 7 alacak - Son Dakika
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Yeni OVP ile Ocak 2027 zam oranları belli oldu, İşçi emeklisi yüzde 9, memur yüzde 7 alacak

Yeni OVP ile Ocak 2027 zam oranları belli oldu, İşçi emeklisi yüzde 9, memur yüzde 7 alacak
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Yeni OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4'e yükseltildi. Beklentinin gerçekleşmesi halinde işçi ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 9, memur ve memur emeklileri ise yaklaşık yüzde 7 zam alabilecek.

Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28,4'e çıkarılması, Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin hesaplamaları yeniden gündeme taşıdı. Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'a göre resmi tahmin gerçekleşirse işçi ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 9, memur ve memur emeklileri ise yaklaşık yüzde 7 zam alabilir.

Enflasyon öngörüsündeki güncelleme, yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı beklentilerini değiştirdi. Bu yüzden Ocak 2027 zam hesabı yeni OVP'deki yüzde 28,4'lük yıl sonu tahmini üzerinden yeniden yapıldı.

Yılmaz'ın hesaplamasına göre enflasyon öngörülen seviyede gerçekleşirse işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki artışı yaklaşık yüzde 9 olacak. Kesin oran, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileriyle netleşecek. Memur ve memur emeklilerinde ise toplam zam yaklaşık yüzde 7 bekleniyor; toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte hesaplanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, Memur, Zam, OVP, Son Dakika

Son Dakika Memur Yeni OVP ile Ocak 2027 zam oranları belli oldu, İşçi emeklisi yüzde 9, memur yüzde 7 alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni OVP ile Ocak 2027 zam oranları belli oldu, İşçi emeklisi yüzde 9, memur yüzde 7 alacak - Son Dakika
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