Son Dakika Milli Haberleri

17:53 Van sınır hattında 1500 paket sigara ele geçirildi Van sınır hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 1500 paket sigara ele geçirildi.

15:35 GÖKTÜRK-2 uydusu, görevini 10 yıldır başarıyla sürdürüyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde görev yapan GÖKTÜRK-2 uydusunun, 10 yıldır tam kapasite ile görevini kesintisiz gerçekleştirdiğini bildirdi.

14:36 Southgate, İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmaya devam edecek İngiliz teknik direktör Gareth Southgate, İngiltere Milli Takımı'nı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonuna kadar çalıştırmaya devam edecek.

13:27 Dünya şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, basın toplantısında bir araya geldi - Dünya şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, basın toplantısında bir araya geldi Golbol Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Karasu: "Katıldığımız her turnuvada en az final oynadık" Milli Takım Kaptanı Sevda Altunoluk: "Biz hayal ettiğimiz kupayı ülkemize getirdik" Portekiz'de düzenlenen...

13:14 Ömer Fethi Gürer: Çiftçiye Bütçeden, Milli Gelirin Yüzde 1'i Olan 186 Milyar Değil, 54 Milyar TL Ayırıldı CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2023 yılı bütçesinde çiftçiye yapılacak tarımsal destekler için 54 milyar liralık kaynak ayırıldığını belirterek, “Tarım Kanunu’na göre çiftçiye, milli gelirin yüzde 1’i olan 186 milyar lira ayırılmalıydı. AKP iktidarı, bu bütçede de çiftçiye haksızlık yaptı” dedi.

13:05 Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'na tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

11:39 Meslek liselerinden ekonomiye 11 ayda 1 milyar 955 milyon lira katkı MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik anadolu liselerinin döner sermaye işletmesi kapsamında, 2022 yılının ilk 11 aylık döneminde gelirini 1 milyar 955 milyon liraya yükselterek yeni bir rekor kırdığını duyurdu.

11:37 GAZİANTEP - Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef yeniden Avrupa şampiyonluğu Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'nın Napoli kentinde 30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda yeniden şampiyonluk sevinci yaşamak için çalışmalarını sürdürüyor.

11:15 Milli tenisçi Cem İlkel'den ailelere "çocuklarınızı tenise yönlendirin" çağrısı ENKA Spor Kulübünün milli tenisçisi Cem İlkel, ebeveynlerin okul kaygısı nedeniyle çocuklarını tenise yönlendirmediğini belirterek, "Tenisin içinde kaldıkça üniversiteye gitme şansınız artıyor.

10:57 MİLLİ SPORCU SUDENAZ, KAZANDIĞI BURS VE TURNUVALARLA AİLE EKONOMİSİNE DESTEK OLUYOR MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi muay thai ve kick boks milli sporcusu Sudenaz Karataş (19), kazandığı burs ve turnuvalardan elde ettiği gelirlerle, yüzde 80 engelli babası ve gündelik işlerde çalışan annesinin aile ekonomisine destek oluyor.

10:47 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Aralık 2022 Türkiye "dijital yüzyıla" yerli ve milli teknolojilerle adım atacakUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yerli üretim çalışmalarını hızlandırdığımız 5G teknolojisinde gelecek yıl önemli bir yol katetmeyi hedefliyoruz.

10:30 MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22:03 Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşu Baykar'da kutlandı Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşuna ilişkin Baykar'da kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

21:03 Dünya şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı yurda döndü Portekiz'de düzenlenen Golbol Dünya Şampiyonası'nı altın madalya ile tamamlayan A Milli Kadın Takımı, yurda döndü.

19:15 İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini, Mihajlovic'in vefatıyla ilgili konuştu Açıklaması İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, eski takım arkadaşı Sırp futbol adamı Sinisa Mihajlovic'in vefatıyla "bir kardeşini kaybettiğini" belirtti.

17:49 Arkas Sporlu voleybolcu Efe Mandıracı ameliyat edildi AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un milli voleybolcusu Efe Mandıracı dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

17:48 Fotokapana yakalanan hırsızlardan akılalmaz savunma: Radyo sandık Denizli'nin Pamukkale ilçesi Honaz Milli Parkında çaldıkları fotokapana görüntüleri yansıyan şüpheliler Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler fotokapanı radyo sanıp çaldıklarını ifade etti.

15:13 Denizlili sporcularında yer aldığı Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı ilk kez dünya şampiyonu oldu Pamukkale Belediyesinin desteklediği Denizlili sporcular Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan'ın da aralarında bulunduğu Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu.

13:23 MSB: Ukrayna limanlarından 14 milyon ton tahıl taşındı MİLLİ Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Ukrayna limanlarından 556 geminin çıkış yaptığını, taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiğini açıkladı.

12:44 Arjantin-Fransa final maçına doğru - Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Scaloni (2) Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 Dünya Kupası'nda yarın Fransa ile oynayacakları final maçı öncesinde Katar'ın başkenti Doha'daki FIFA Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

11:17 Narman Peribacaları üniversite öğrencilerini ağırladı UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları fotoğrafçıları ağırladı.

11:13 Sanayinin devlerinin ithal ettiği parçaları KOBİ'ler üretecek Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi" çerçevesinde, büyük üreticilerin tedarik zincirlerini daha fazla yerlileştirmek için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

10:57 REKORTMEN DALGIÇ 52 YILLIK KURU YÜK GEMİSİ BATIĞINDA 20 KİLOLUK AKYA AVLADI ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında tüpsüz olarak 17 metre derinliğe dalış gerçekleştiren rekortmen dalgıç Ozan Önen (42), bölgede 52 yıldır bulunan kuru yük gemisinin batığında 20 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1 metre 25 santim uzunluğunda akyayı avladı.

10:56 Aydemir'den Raci Alkır'a vefa Milletvekili Aydemir, Erzurum'un milli ve manevi tefekkür, vicdan ve hissiyatın adresi olduğunu belirterek, 16 Aralık 2011'de Hakka vuslata eren Sanatçı Raci Alkır'ın eserlerini örnek göstererek, 'Raci Alkır yalnız Dadaş Coğrafyasının değil, aynı zamanda gönül coğrafyamızın da sesiydi.

10:36 İSTANBUL-BAKAN AKAR'DAN KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞINA ZİYARET MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

21:11 Milli sporcu Aras Kaya, atletizmden 3 yıl men edildi Milli atlet Aras Kaya, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

20:52 Bakan Kasapoğlu, Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kolombiya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

20:18 Golbol Kadın Milli Takımımız tarih yazdı! Dünya şampiyonu oldu Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalyaya hak kazandı.

20:10 Muhammet Emin Akbaşoğlu: Herkes Eksik Anlamış Gömlek Değiştirme Meselesini. Biz, Milli Görüş Gömleğini Çıkarıp, Milli Görüş Zırhını Kuşanarak Yedi... AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda 2023 yılı bütçesi üzerine yaptığı değerlendirmede, “Şimdi, bir gömlek değiştirme meselesi gündeme geldi. ‘Tatlı su falan filan’ gibi. Herkes eksik anlamış o meseleyi. Biz, Milli Görüş gömleğini çıkarıp, Milli Görüş zırhını kuşanarak yedi düvelle mücadele veriyoruz. Görmüyor musunuz, yedi düvelle mücadele ettiğimizi. Biz, asla dini kullanan değil, o güzel dinimizi eksiğimizle, kusurumuzla, yanlışlarımızla ama samimiyetle yaşamaya çalışan insanlarız. Ama takiyecilerle bizim durumumuz asla bir değil” dedi.

20:04 Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu Türkiye ile Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren IBSA Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

17:53 Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

16:57 Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

16:04 Türkiye'nin ilk yerli lokomotifi Özgün Motor görücüye çıktı Türkiye'nin ilk yerli lokomotifi Özgün Motor görücüye çıktı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kendi özgün motorumuzu geliştirdik" "Raylı sistemlerde kullanıcı olmaktan öte, kendi geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir ülke olmak istiyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...

16:00 Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı İspanyol futbolcu Sergio Busquets, bundan sonra İspanya Milli Takımı'nda forma giymeyeceğini açıkladı.

14:34 Bakan Murat Kurum: "Cumhur İttifakımıza rekor bir oyla destek vereceğiz" Bakan Murat Kurum: "Cumhur İttifakımıza rekor bir oyla destek vereceğiz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza rekor bir oyla destek vereceğiz.

12:54 2 BİN 493 TL'LİK 'İŞGAL' CEZASININ MAKBUZLARINI AĞACA ASTI GİRESUN'da kasap Erkan Bozkurt (41), hazine arazisini masa ve sandalye koyarak işgal ettiği gerekçesiyle belediyenin 20 günde kestiği toplam 2 bin 493 TL'lik 9 cezanın makbuzunu ağaca astı.

12:41 "Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin raylı sistemlerde ihtiyacını karşılayan ve ihraç eden konumuna geldiğini belirterek, "Bugün tanıtımını yaptığımız Özgün Motor, ülkemizde sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da yüzde 100 ülkemize ait olan ilk ve...

12:11 MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12:01 Milli atletler, 2022 sezonunda toplam 262 madalya kazandı Milli atletler, 2022 sezonunda katıldığı uluslararası organizasyonlarda 99 altın, 89 gümüş, 74 bronz olmak üzere toplam 262 madalya kazandı.

11:25 Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadelede kararlılık mesajı Açıklaması Milli Savunma Bakanlığından (MSB), milletin huzur ve güvenliği için görev yapan tüm güvenlik birimlerinin, terör örgütlerine karşı omuz omuza mücadeleye kararlılıkla devam edecekleri bildirildi.

11:17 İşitme engeli güreşçi Berkay Üresin yeniden ay yıldızlı formayı giymeyi hedefliyor Kırklareli'nde dedesinin teşvikiyle 14 yaşında başladığı minder güreşinde ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden doğuştan işitme ve konuşma engelli 22 yaşındaki güreşçi Berkay Üresin, azmiyle takdir topluyor.

11:14 Bakan Karaismailoğlu, Kocaeli'de "160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı'nda konuştu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdiklerini belirterek, "Şu an hızlı tren bağlantılı 8 ilimizi 52'ye çıkarmak için yoğun bir çabamız var.