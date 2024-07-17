Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kıbrıs Türklerini hedef alan açıklamasını kınadı - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kıbrıs Türklerini hedef alan açıklamasını kınadı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı\'nın Kıbrıs Türklerini hedef alan açıklamasını kınadı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıs Türklerini hedef alan sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaparak, açıklamayı şiddetle kınamıştır. Açıklamada, Türk ordusunun Kıbrıs Türk halkını soykırım girişiminden kurtardığı ve barışın teminatı olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, Yunanistan Savunma Bakanı'nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemeye çalışmasının sonuçsuz kalacağı ifade edilmiştir.

17.07.2024 10:00
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Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıs Türklerini hedef alan sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963-1974 yılları arasında Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır. Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askeri rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hale gelmiştir. Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Dendias'ın Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kıbrıs Türklerini hedef alan açıklamasını kınadı - Son Dakika

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