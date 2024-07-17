Yunan bakan Türkiye\'yi hedef aldı, MSB\'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias dün Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

YUNAN BAKAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Konuşması sırasında skandal ifadeler kullanan Dendias "Bugün, Kıbrıs'ta pusuda bekleyen işgalciye sızma noktasının kapılarını açan etnik bir darbenin olan darbenin tarihi olan 15 Temmuz 1974'ün üzerinden elli yıl geçti. Demokrasinin Kıbrıslı (Güney) ve Yunan savaşçılarına ve 1974'te işgale karşı yaşanan eşit olmayan mücadelede en derin saygımı ve vatansever şükranlarımı sunuyorum. Kardeş katili suç darbesinin ağırlığı altında çok üstün askeri güçlerle karşı karşıya kaldılar. Onları saygıyla anıyor ve katkılarını sonsuza kadar onurlandırıyoruz. Ve elbette, Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu'nun yarım asırdır Kıbrıs'ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz" dedi.

MSB'DEN SKANDAL SÖZLERE YANIT GECİKMEDİ

Yunan Bakan Dendias'ın çirkin sözlerine MSB'den yanıt gecikmedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963 - 1974 yılları arasında Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır.

Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askerî rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hâle gelmiştir.

Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir" ifadeleri yer aldı.