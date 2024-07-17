Adıyaman Gölbaşı\'nda Göl Yüzeyindeki Çöpler Temizleniyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğa koruma ekipleri tarafından göl yüzeyinde biriken çöpler temizleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gölbaşı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tabiat parkı sınırları içerisinde bulunan Gölbaşı gölü yüzeyinde biriken çevresel atıklar ve çöpleri tek tek aldı. Çalışmalar kapsamında gölün kıyı kenarlarında biriken çevresel atıklar tırmık ve kürek ile kenara çekilerek temizlenmeye başlandı.

Kenara çekilen çöpler yine doğa koruma ekipleri tarafından alınarak uygun depolama alanlarına dökülüyor. - ADIYAMAN