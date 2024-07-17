15 Temmuz Milletin Zaferi, Uşak Üniversitesinde anlatıldı

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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kahraman milletimizin onurlu direnişi sayesinde, dünyada eşi görülmemiş bir cesaret ile Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) karşı büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Uşak Üniversitesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerde; şehitlerimizin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Lokma İkramı, '15 Temmuz' konulu fotoğraf sergisi, Yönetmen-Yapımcı Nazif Tunç ile Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun katılımıyla '15 Temmuz Milletin Zaferi' konulu panel ve 'Şafak Vakti' isimli film gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Şehit Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin, il protokolü, kamu kurumlarının ve STK'ların temsilcileri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş, Prof. Dr. Lütfi Özav ile Prof. Dr. Osman Birgin, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl 'Milletin Zaferi' temasıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlerin ruhlarına ithafen lokma dağıtımıyla başladı. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında açılan "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi gezildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Bilal Tiryakioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dr. Öğretim Üyesi Nihat Tosun tarafından şehitlerimiz için Hatim duası okundu.

"Bağımsızlığımızı canı pahasına savunan şehitlerimizin aziz hatırasına sonsuza dek sahip çıkacağız."

Farklı siyasi, sosyal ve kültürel görüşlerden vatandaşların bir araya gelerek ortak bir amaç uğruna kenetlendiği 15 Temmuz gecesinin anıldığı etkinliğin açılışında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş "Fetöcü hain darbe girişimine karşı kurtuluş mücadelesi verirken toprağa düşen tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyor, bütün gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Şairin dediği gibi "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır". Bu millet size minnettardır. Unutulmamalıdır ki bağımsızlığımızı canı pahasına savunan şehitlerimizin aziz hatırasına sonsuza dek sahip çıkacağız." diyerek konuşmasına başladı.

"O gece milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük gücünün milletin iradesi olduğunu bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir."

Rektör Savaş, "15 Temmuz 2016 gecesi, demokrasimize, milli iradeye ve ülkemizin bağımsızlığına yönelik gerçekleştirilen hain saldırı, milletimizin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği kahramanca direnişle bertaraf edilmiştir. O gece, milletimizin tüm fertleri, siyasi görüş, mezhep, etnik köken farkı gözetmeksizin tek yürek olmuş, vatanını savunmak için meydanlara çıkmıştır. Bu birlik ve beraberlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük gücünün milletin iradesi olduğunu bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir" dedi.

Prof. Dr. Ekrem Savaş konuşmasında şu noktalara vurgu yaptı: "Şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde, bugün özgür ve bağımsız bir ülke olarak geleceğe güvenle bakıyoruz. Uşak Üniversitesi olarak onların hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hiç unutmayacağız görevlerimizden biridir. 15 Temmuz 2016 tarihinde hain Fetöcü teröristler tarafından milli iradeye vurulmak istenen darbe, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve necip milletimizin kahramanca direnişi sayesinde Allah'a hamdolsun ki durdurulmuştur. Aziz milletimiz o gece, dünya tarihinde çok az görülen bir sivil direniş örneği göstermiş, bir demokrasi destanı yazmıştır. Şairin "Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın" dediği gibi; necip milletimiz de göğsünü siper etmiş ve bu hayasızca akını püskürtmüştür."

"15 Temmuz'u anlamak için, Çanakkale'den Kutü'l Amare'ye, İstiklal Harbimizden Kıbrıs çıkarmasına kadar yaşadığımız nice badireleri gözlerimizin önünden geçirmemiz gerekir."

Rektör Savaş; "15 Temmuz'u anlamak için, Çanakkale'den Kutü'l Amare'ye, İstiklal Harbimizden Kıbrıs çıkarmasına kadar yaşadığımız nice badireleri gözlerimizin önünden geçirmemiz gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için, darbecilerin başarılı olmaları halinde memleketimizi ne hale getireceklerinin farkında olmak gerekir. Halkımızın destan yazdığı bu tarihi günde, pek çok kahraman da ortaya çıkmıştır. Bunlardan ikisi vardır ki onları asla unutmayacağız: Biri Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve diğeri hemşerimiz Mehmet Çetin'dir. Darbe girişimi sırasında Marmaris'teki çatışmada şehit düşen Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Uşaklı Mehmet Çetin, 15 Temmuz günü hainlere karşı duvar olmuş, ser verip, vatan aşkından taviz vermemiş bir kahramanlık abidesidir. Şehadete ulaşacağını bile bile verilen görevi canı pahasına yerine getirmiş ve şehit olmuştur. Aziz şehidimizin ruhu şad olsun" dedi.

"15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, aynı zamanda demokrasimize olan inancımızın, bağlılığımızın da bir göstergesi, milletimizin zaferidir."

"15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, aynı zamanda demokrasimize olan inancımızın ve bağlılığımızın da bir göstergesidir" diyerek demokrasinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Ekrem Savaş; "Bu anlamlı günde, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Milli ve manevi duygularla yoğrulmuş, evrensel değerlerle barışık, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu nesiller yetiştirmek hepimizin görevidir. Uşak Üniversitesi olarak, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve geleceğe taşımak adına üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Gençlerimize, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın önemini anlatmak, onların bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak en büyük hedeflerimizden biridir. Bu doğrultuda, akademik çalışmalarımızı ve sosyal projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Savaş: "Sevgili gençler, unutmayın ki, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."

Konuşmasında gençlere de seslenen Rektör Savaş şunları kaydetti: "Sevgili gençler; sizler, ülkemizin geleceğisiniz. 15 Temmuz'da yaşananları unutmamak ve unutturmamak, demokrasimize sahip çıkmak, sizlerin en önemli görevlerindendir. Sizlerin, bu bilinçle hareket ederek ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağınıza olan inancımız tamdır. Unutmayın ki, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." Bu ilke doğrultusunda, her zaman daha iyiye, daha güzele ve daha doğruya ulaşmak için gayret etmeliyiz. Bir millet, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Şanlı 15 Temmuz mücadelesi bunun en son örneğidir. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ise yaptığı konuşmada; "Biz de o gün Ankara'da karanlık geceyi en yoğun şekilde yaşayanlardandık. FETÖ ve onun destekçileri tarafından Türk milletinin varlığına ve bağımsızlığına karşı yapılan bu hareket, bu eylem, bu darbe girişimi, inanın bu millete tuzak kurmak isteyenlerin ne ilk oyunu ne de son oyunu olacaktır. Bizim yapmamız gereken tarihini bilerek, tarihinden ders alarak bu tür eylemlerin olabileceğini buna karşı millet olarak her zaman uyanık olmamıza hafızamızdan çıkarmamak. Milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara inin çağrısıyla canını, kanını, malını hiçbir şeyini düşünmeden evlerini terk edip sokaklara çıktı. Sokaklarda tankların, silahların önüne çırılçıplak, sadece yumruğuyla, sırtına doladığı ay yıldızlı bayrağıyla çıkıp o tankları, o topları durdurmayı başardı. 251 şehit verdik binlerce gazimiz canlarını siper etti. İşte o gece şehadet şerbeti içenlerden birisi olan Cumhurbaşkanlığı koruması Uşaklı hemşerimiz rahmetli Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Amca'da şu an aramızda. Uşaklılar, Cumhuriyet'in kuruluşu döneminde iki yıl işgal altında yaşamış bir il olarak işgalin ne olduğunu iyi bilir. Bu toprakların nasıl kurulduğunu ve nasıl korunması gerektiğini de iyi bilir. Bu toprakları korumak için canı pahasına gerekirse yerine getiren Uşak, Milli Mücadele döneminde yetiştirdiği kahramanlarıyla milli mücadelenin kazanılmasında önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur. Aziz Milletimiz, kanıyla, canıyla bu hain girişimi durdurmayı başararak tüm dünyaya bir kahramanlık örneği daha gösterdi. Onun için diyoruz ki unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 80 yıl geçse de aynı tazeliğiyle dimağlarda kalmalı. Çünkü ancak öyle uyanık oluruz, uyanık kalırız" dedi.

Panelin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, darbe girişimi sırasında Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan ve milletimizin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyan 'Şafak Vakti' adlı filmin gösterimi gerçekleştirildi. - UŞAK