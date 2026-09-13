AB\'de yeni araçlarda sürücü izleme sistemi zorunlu oldu

Avrupa'da otomobiller artık yalnızca insanları bir yerden bir yere taşımakla görevli değil. Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde geçerli yeni bir güvenlik düzenlemesi, araçların yolcularını da gözetlemesini istiyor.

7 Temmuz itibarıyla AB'de satılan tüm yeni binek araçlarda 'gelişmiş sürücü dikkatsizliği uyarı sistemi' bulunmak zorunda. Bu sistem, dikkatsizlik belirtilerini izleyerek görsel ve sesli ya da dokunsal uyarı veriyor. Araçlar, hıza bağlı olarak sürücünün bakışı üç ila altı saniyeden fazla dağıldığında uyarı verecek.

Bu zorunluluğa uymak için otomobiller sürücünün yüzüne sürekli kamera çevirecek ve özel araçları etkili birer gözetim sistemine dönüştürecek. Ekipmanın 'kapalı devre sistem' olarak çalışması, yani yalnızca sistemin işleyişi için gerekli verileri sürekli kaydedip saklaması gerekiyor. Ancak bu kuralın nasıl uygulanacağı belirsiz.

Mahremiyet endişelerinin yanı sıra bazı eleştirmenler sistemin kendisinin tehlikeli bir dikkat dağıtıcı olacağını düşünüyor. Sürücü radyo istasyonunu değiştirdiğinde veya bir yolcuya baktığında uyarı verilmesinden endişe ediliyor. Bazıları da bu gerekliliğin otomobil maliyetlerini artıracağını söylüyor.

Üreticiler sürücülerin izleme sistemini veya uyarıları geçici olarak kapatmasına izin verebilir; ancak araç her çalıştırıldığında sistem yeniden devreye girmek zorunda. Şimdilik sistemler yalnızca dikkati dağılmış sayılan sürücüleri uyarmakla yükümlü; aracı devralıp hareketini durdurmak zorunda değil.

Benzer sistemler yakında ABD'deki otomobillere de gelebilir. 2021 Altyapı Yatırımı ve İşler Yasası'ndaki bir hüküm, araçlarda bir 'kill switch' bulunmasını ve sürücülerin bunu kapatmasına izin verilmemesini öngörüyor. Yasa, tüm yeni motorlu taşıtların 'gelişmiş sarhoş ve kusurlu sürüş önleme teknolojisi' ile donatılmasını istiyor.

Bu sistemlerin sürücünün performansını pasif olarak izlemesi, aşırı kan alkol içeriğini tespit etmesi ve kusurlu sayılan kişilerin aracı çalıştırmasını önlemesi veya sınırlaması bekleniyor. NHTSA'nın 2024'e kadar belirli kurallar geliştirmesi gerekiyordu; ancak bu yapılmadı. Ajans şimdi kuralları 2027'ye kadar tamamlamayı hedefliyor. Haziran'da NHTSA, sürücü izleme sistemi prototipi geliştirmeye yönelik bir araştırma için kamuoyu görüşü istedi.