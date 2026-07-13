Abu Dabi'de Otonom Araçlara Özel Plakalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abu Dabi'de Otonom Araçlara Özel Plakalar

13.07.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abu Dabi, otonom araçlar için ticari ve test amaçlı özel plakalar sunarak mobiliteyi geliştiriyor.

Abu Dabi Ulaşım Merkezi, Akıllı ve Otonom Sistemler Konseyi'nin denetiminde, ticari ve test amaçlı otonom araçlar için ilk özel plakaları kullanıma sundu. Bu girişim, emirliğin akıllı mobilite teknolojilerini benimseme konusundaki kararlılığını yansıtıyor ve otonom araçların yollarda işletilmesini düzenlemeyi amaçlıyor.

Yeni plakalar iki ana kategoriye ayrılıyor: Ticari otonom hizmetler sunan araçlar 'Auto Drive', test ve pilot programlarda kullanılan araçlar ise 'Test' yazısını taşıyacak. Mavi renkli plakalar, otonom araçların kolayca tanınmasını sağlayarak saha denetimini ve trafik güvenliğini artıracak. Ayrıca plakalar, lisanslama ve operasyonel gerekliliklere bağlanarak şirketlerin teknik standartlara uymasını garanti altına alacak.

Bu adım, Abu Dabi'de otonom araç operasyonlarının genişlemesiyle aynı zamana denk geliyor. Yetkililerin operasyonel veri toplamasını ve analiz etmesini destekleyerek sektör politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak. Girişim, en yüksek güvenlik ve verimlilik standartlarına uygun kapsamlı bir düzenleyici ortam sunarak geleceğin mobilite sistemlerine geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Abu Dabi'de Otonom Araçlara Özel Plakalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Mete Gazoz’dan Dünya Kupası’nda altın madalya Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda altın madalya
Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid’in eski yıldızını transfer etti Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti

14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 15:11:45. #7.12#
SON DAKİKA: Abu Dabi'de Otonom Araçlara Özel Plakalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.