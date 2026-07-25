Antonelli\'nin Babasından Espirili İhtar

Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sini kazandıktan sonra babası Marco'nun kendisine yönelik esprili tehdidini paylaştı. Babası, 'Tebrikler ama bir daha gereksiz pist limit ihlali yaparsan tavuk gibi boynunu bükerim' demiş. Genç pilot, bu yorumun babasının doğum gününden sadece bir gün sonra gelmesine şaşırdı.

Antonelli, şampiyonada Lewis Hamilton'a 45, takım arkadaşı George Russell'a 50 puan fark atmasına rağmen pist limitlerini aşma alışkanlığı nedeniyle uyarılar aldığını itiraf etti. 'Spa'da yaptığım iki ihlal çok aptalcaydı. Bunun üzerinde çalışmalıyım, yoksa ileride ceza alabilirim' dedi.

Babasını 'kayası' olarak nitelendiren Antonelli, ailesinin ve Mercedes'in kendisine sıcak bir ortam sağladığını belirterek, 'Karting günlerimizden beri onun bakış açısını dinlemeyi seviyorum' ifadelerini kullandı.