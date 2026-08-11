Araç Hırsızlığı Sorunu Devam Ediyor
Araç hırsızlığı, güvenlik önlemlerine rağmen sürüyor; bazı modeller daha fazla çalınıyor.
Dünya genelinde araç hırsızlığı, güvenlik önlemlerindeki gelişmelere rağmen önemli bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Her yıl milyonlarca araç hırsızların hedefi oluyor.
Yapılan araştırmalar, bazı otomobil modellerinin diğerlerine kıyasla çok daha fazla çalındığını ortaya koyuyor. Hırsızların en çok tercih ettiği araçlar listesi açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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