BMW, Aşınma Sorunu Nedeniyle Araçları Geri Çağırıyor - Son Dakika
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BMW, Aşınma Sorunu Nedeniyle Araçları Geri Çağırıyor

BMW, Aşınma Sorunu Nedeniyle Araçları Geri Çağırıyor
23.07.2026 14:01
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BMW, marş motoru solenoidindeki aşınma nedeniyle birçok aracı geri çağırıyor. Yangın riski var.

BMW, marş motoru solenoidindeki aşınma sorunu nedeniyle peş peşe geri çağırma kampanyaları başlatıyor. Temmuz ayında ABD'de yaklaşık 30 bin araç benzer arıza yüzünden servise çağrıldı. Daha önce Çin'de 148 bin, ABD'de 145 bin araç aynı gerekçeyle geri çağrılmıştı.

2025 sonlarında ise dünya genelinde 330 binden fazla araç için geri çağırma başlatılmıştı. Şubat ayında yapılan duyuruya göre BMW, Temmuz 2020 ile 2022 arasında üretilen yüz binlerce aracı marş sistemindeki arıza nedeniyle geri çağıracak. Almanya'da 28 bin 582 aracın çağrıldığı kampanyanın toplam maliyeti henüz açıklanmadı.

Şirket, yoğun kullanımda marş motoru solenoidinde aşınma oluşabileceğini, bunun aracı çalıştırmayı zorlaştırabileceğini veya engelleyebileceğini belirtti. Aşınma kısa devreye yol açarak marş motorunda aşırı ısınmaya neden olabiliyor ve en kötü durumda araç hareket halindeyken yangın çıkma riski doğuruyor. BMW, etkilenen araç sahiplerine motor çalışırken araçlarını gözetimsiz bırakmamalarını tavsiye etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Dünya, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BMW, Aşınma Sorunu Nedeniyle Araçları Geri Çağırıyor - Son Dakika

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