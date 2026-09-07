BMW bazı sedan modellerini geri çağırıyor; marş rölesindeki korozyon yangın riski taşıyor - Son Dakika
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BMW bazı sedan modellerini geri çağırıyor; marş rölesindeki korozyon yangın riski taşıyor

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BMW, 2014-2020 arası üretilen 189 bin 130 aracı kapsayan geri çağırma kampanyası başlattı. 3, 5 ve 7 Serisi modellerdeki marş rölesine nem sızması sonucu korozyon oluşarak yangına neden olabilen araçlarda, teknisyenler marş motorunu yenileyecek.

BMW, 29 Temmuz 2014 ile 12 Kasım 2020 arasında üretilen bazı sedan modelleri için geri çağırma kampanyası başlattı. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin 16791R referans koduyla yürüttüğü süreç, dünya genelinde toplam 189 bin 130 aracı kapsıyor.

Şirketin açıklamasına göre, BMW'nin 3, 5 ve 7 Serisi modelleri doğrudan etkileniyor. F30'dan G20'ye, F10'dan G30'a ve F01/02'den G11/G12 jenerasyonlarına kadar uzanan üretim yelpazesi risk altında. Teknik problemin kaynağı, marş rölesinin iç temas noktalarına ulaşan ve korozyona yol açan nem sızıntısı. Hasar gören kontaklar direnci artırarak kıvılcım ve yanıcı malzemelerin tutuşmasına neden olabiliyor.

BMW yetkilileri, araç sahiplerini kaput altından gelen yanık kokusu, marş zorluğu ve elektrik sistemi arıza ışıklarına karşı uyardı. Onarım sürecinde teknisyenler, su sızıntısı yolunu tamamen ortadan kaldırmak için sadece röleyi değiştirmek yerine marş motorunu yenileyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Otomobil, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BMW bazı sedan modellerini geri çağırıyor; marş rölesindeki korozyon yangın riski taşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: BMW bazı sedan modellerini geri çağırıyor; marş rölesindeki korozyon yangın riski taşıyor - Son Dakika
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