BMW, marş motorunda tespit edilen üretim kaynaklı bir sorun nedeniyle binlerce otomobili geri çağırma kararı aldı. Şirket, arızanın nadir durumlarda aşırı ısınmaya ve yangın riskine yol açabileceğini belirtti.
Araç sahiplerine, araçlarını binalardan uzakta, açık alanda park etmeleri tavsiye edildi. Geri çağırma kapsamındaki araçların tam sayısı henüz açıklanmadı.
Son Dakika › Otomobil › BMW Binlerce Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika
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