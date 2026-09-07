BMW i4'ün Üretimi 2027'de Sona Erecek, Yeni Nesil i3 Yerini Alacak - Son Dakika
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BMW i4'ün Üretimi 2027'de Sona Erecek, Yeni Nesil i3 Yerini Alacak

BMW i4\'ün Üretimi 2027\'de Sona Erecek, Yeni Nesil i3 Yerini Alacak
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BMW, 2021'den bu yana üretilen elektrikli i4 modelinin üretimini 2027 yılında sonlandıracak. Şirketin ürün yöneticisi Bernd Körber, yeni nesil i3'ün teknik olarak i4'ün yerini alacağını belirtti. BMW, Neue Klasse mimarisiyle tamamen elektrikli coupe, cabrio ve i3 Touring modellerini geliştiriyor.

Alman otomotiv üreticisi BMW, elektrikli araç stratejisinde köklü bir değişime gidiyor. Şirket, 2021'den bu yana üretimde olan elektrikli i4 modelinin üretimini 2027 yılında sonlandıracak. BMWBLOG'a göre üretim, pazara göre değişmekle birlikte en geç 2027'nin ilk çeyreğinde tamamen duracak. BMW'nin ürün yöneticisi Bernd Körber, yeni nesil i3'ün teknik açıdan i4'ün yerini alacağını belirtmişti.

BMW, i4'ün ardından aynı gövde tipine sahip yeni bir Gran Coupe yerine farklı bir strateji izleyecek. Neue Klasse mimarisini temel alan tamamen elektrikli coupe ve cabrio modeller planlanıyor. Almanya'da test edilen araçlar, elektrikli cabrio modelinin geliştirme çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor. Yeni modellerin daha sportif bir karakter taşıması bekleniyor.

BMW ayrıca station wagon segmenti için tamamen elektrikli i3 Touring üzerinde çalışıyor. 2027 ortalarında yollara çıkması beklenen i3 Touring, geniş iç hacmi ve elektrikli altyapısıyla öne çıkacak. Böylece BMW, i4'ün üretiminin bitmesinin ardından elektrikli gamı farklı gövde tipleriyle genişletmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BMW i4'ün Üretimi 2027'de Sona Erecek, Yeni Nesil i3 Yerini Alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: BMW i4'ün Üretimi 2027'de Sona Erecek, Yeni Nesil i3 Yerini Alacak - Son Dakika
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