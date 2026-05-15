Bodrum\'da Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarındaki bordürlere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Nuriye Ayşen B.'nin kullandığı 34 RD 1979 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bordür taşlarına çapıp devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan Nuriye Ayşen B., itfaiyecilerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.