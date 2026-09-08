BYD 2027'de Çin dışına 2,5 milyon araç göndermeyi hedefliyor - Son Dakika
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BYD 2027'de Çin dışına 2,5 milyon araç göndermeyi hedefliyor

BYD 2027\'de Çin dışına 2,5 milyon araç göndermeyi hedefliyor
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Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, iç pazarda satışların gerilemesiyle büyümeyi yurt dışına taşıyarak 2027'de Çin dışına 2,5 milyondan fazla araç ihraç etmeyi planlıyor. Macaristan'daki fabrikada yıl sonunda montaja başlanacak; yerel üretim, AB'nin Çin'e uyguladığı yüzde 27'lik tarifeden kaçınarak araç başına 40 bin yuan tasarruf sağlayacak.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, iç pazardaki satışların gerilemesiyle büyümenin ağırlığını hızla yurt dışına taşıyor. Şirket yönetiminin yatırım kuruluşlarıyla paylaştığı yeni plana göre, 2027 yılında Çin dışına gönderilecek araç sayısının 2,5 milyonu aşması hedefleniyor. Bu yıl için beklenen ihracat ise 1,9 milyon ile 2 milyon araç arasında; bu rakam geçen yılın yaklaşık iki katına denk geliyor.

BYD'nin küresel büyüme stratejisinin ikinci ayağını Çin dışında üretim oluşturuyor. Macaristan'daki fabrikada montajın kasım veya aralıkta başlaması bekleniyor. Yerel üretim, taşıma maliyetlerini azaltacak ve Avrupa Birliği'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara getirdiği yaklaşık yüzde 27'lik tarifeden kaçınmayı sağlayacak. Şirket hesaplarına göre, yalnızca gümrük avantajı araç başına 40 bin yuanı (yaklaşık 6 bin dolar) aşabilir.

BYD, dış pazarlarda büyürken Çin'deki konumunu da güçlendirmek istiyor. İç pazardaki payı yılbaşında yüzde 8 civarındayken temmuzda yüzde 18'e yükseldi. Ancak Çin'de otomobil satışları ağustosta yıllık bazda yüzde 23,7 gerileyerek 1,55 milyon adede düştü ve üst üste 11'inci ayda da düşüş kaydedildi. Aynı dönemde Çin'in otomobil ihracatı yüzde 77,5 arttı.

Türkiye'de ise BYD'nin Manisa yatırımı dikkatle izleniyor. Şirket, yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla üretim tesisi ve AR-GE merkezi kurmak üzere anlaşma imzalamıştı. Ancak planlanan ilerleme sağlanamadığı için teşvik süreci 2026 başında askıya alınmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda yaptığı açıklamada, anlaşmanın ve yükümlülüklerin geçerliliğini koruduğunu bildirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Macaristan, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BYD 2027'de Çin dışına 2,5 milyon araç göndermeyi hedefliyor - Son Dakika

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