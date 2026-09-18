BYD, fren pedalı hatası nedeniyle 183 bin 211 aracını geri çağırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BYD, fren pedalı hatası nedeniyle 183 bin 211 aracını geri çağırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BYD, fren pedalı hatası nedeniyle 183 bin 211 aracını geri çağırıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, BYD'nin 2014-2022 arasında üretilen Qin ve Tang serisi 183 bin 211 aracı geri çağıracağını açıkladı. Fren pedalı stoper pedindeki üretim hatası nedeniyle araçlarda aşırı durumlarda fren pedalına basılmadığı halde fren lambaları yanabiliyor.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, elektrikli araç üreticisi BYD'nin 183 bin 211 aracı geri çağıracağını açıkladı.

Geri çağırma, 2014-2022 yılları arasında üretilen Qin ve Tang serisi araçları kapsıyor. Sorun, fren pedalı grubundaki belirli bir partide kullanılan fren pedalı stoper pedinden kaynaklanıyor. Üretim hatası bulunan parçanın zamanla çatlayabileceği veya yerinden çıkabileceği belirtildi. Düzenleyici kuruma göre aşırı durumlarda bu sorun, fren pedalına basılmadığı halde fren lambalarının yanmasına neden olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
Çin Halk CumhuriyetiGüvenlikOtomobilSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:48
Kartal Avrupa’da uçtu Ülke puanında kritik gelişme
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:25:18. #.0.3#
SON DAKİKA: BYD, fren pedalı hatası nedeniyle 183 bin 211 aracını geri çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement