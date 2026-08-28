Chery, Elektrikli SUV L6'yı Avrupa'ya Sunuyor
Chery'nin yeni markası Lepas, 449 km menzil sunan elektrikli SUV L6'yı Avrupa pazarına getiriyor.
Chery'nin yeni elektrikli markası Lepas, ilk modeli L6'yı Avrupa pazarına getiriyor. L6, 449 km menzile sahip bir SUV olarak dikkat çekiyor.
Araç, Volkswagen ID.4 ve Hyundai Ioniq 5 gibi popüler elektrikli SUV'ların bulunduğu segmentte rekabet edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Chery, Elektrikli SUV L6'yı Avrupa'ya Sunuyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?