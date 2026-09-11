Çinli otomobiller Avrupa'da pazar payını üçe katladı, Stellantis geriledi - Son Dakika
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Çinli otomobiller Avrupa'da pazar payını üçe katladı, Stellantis geriledi

Çinli otomobiller Avrupa\'da pazar payını üçe katladı, Stellantis geriledi
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Dataforce verilerine göre Çinli markaların Avrupa pazar payı 2024'e kıyasla yaklaşık üç katına çıktı; ilk yedi ayda 780 bin Çinli otomobil kaydedildi. En çok Stellantis etkilendi, grubun payı yüzde 21'den yüzde 15,5'e indi.

Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki hızlı yükselişi, kıtanın köklü markaları üzerindeki baskıyı artırıyor. Dataforce verilerine göre Çinli markaların pazar payı 2024'e kıyasla yaklaşık üç katına çıktı. Yılın ilk yedi ayında Avrupa'da yaklaşık 780 bin Çinli otomobil trafiğe kaydedildi; bu rakam tam yıl satışlarına yakın bir seviyeye işaret ediyor. Çinli üreticiler ilk etapta Güney ve Doğu Avrupa ile İngiltere'de büyürken, şimdi gözlerini kıtanın en büyük pazarı Almanya'ya çevirmiş durumda.

Yeni rekabetten en çok etkilenen üretici Stellantis oldu. Opel, Peugeot, Fiat ve Citroen gibi markaları bünyesinde bulunduran grubun Avrupa'daki pazar payı 2021'de yüzde 21'e yaklaşırken, bugün yüzde 15,5 seviyesine geriledi. Ford'un payı yüzde 4,6'dan yüzde 3'e, Volkswagen ana markasının payı ise yüzde 10,7'den yüzde 9,9'a düştü. Nissan, Mazda, Hyundai ve Kia da Çinli markalar karşısında pazar kaybedenler arasında yer aldı.

Çinli üreticilerin en güçlü olduğu alan elektrikli otomobiller. Avrupa'daki elektrikli araç pazarında Çin'in payı 2021'de yüzde 2,1'di; bugün bu oran yüzde 12,6'ya ulaştı. Aynı süreçte Volkswagen'in elektrikli otomobil pazarındaki payı yaklaşık yüzde 14'ten yüzde 8'in altına, Stellantis'in payı ise yüzde 14'ün üzerinden yüzde 10 civarına düştü. Avrupa'da 19 Çinli üretici faaliyet gösteriyor ancak satışların yüzde 83'ünü yalnızca beş marka gerçekleştiriyor. BYD, temmuz sonu itibarıyla 217 bin yeni araç kaydına ve yüzde 2,4 pazar payına ulaşarak Volvo, Nissan ve Tesla'yı geride bıraktı. MG ise 211 bin araçla BYD'nin hemen arkasında yer aldı.

Çinli markaların yükselişi Avrupa'nın her bölgesinde aynı hızda ilerlemiyor. İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan'da Çinli otomobillerin pazar payı yüzde 11,4'e çıkmış durumda. Doğu Avrupa'da bu oran yüzde 9,5, Kuzey Avrupa'da yüzde 7,3 seviyesinde bulunuyor. En güçlü büyük pazar ise İngiltere. Çinli markaların buradaki payı yüzde 16'ya yaklaşırken, Avrupa'daki Çinli araç kayıtlarının yaklaşık dörtte biri İngiltere'de gerçekleşiyor.

Çinli üreticilerin Avrupa'ya daha fazla ağırlık vermesinin arkasında kendi iç pazarlarındaki sert fiyat savaşı da bulunuyor. Çin'in binek otomobil ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78 artarak 894 bine çıktı. Uzmanlara göre Çinli üreticilerin Avrupa'da araçlarını iç pazardaki fiyatların iki katına kadar satabilmesi de kıtayı daha cazip hale getiriyor.

Avrupa Birliği'nin Çin üretimi elektrikli otomobillere getirdiği ek gümrük vergileri de şirketlerin stratejisini değiştirdi. Çinli üreticiler bu kez hibrit modellere ağırlık verdi. 2021'de Çin menşeli araç kayıtlarının yüzde 15'ini hibrit otomobiller oluşturuyordu; bugün bu oran yüzde 53'e çıktı. BYD ise bu yıl Avrupa'daki plug-in hibrit araç kayıtlarında Volkswagen'i geride bıraktı.

Sektördeki asıl tartışma, Çinli markaların önümüzdeki birkaç yılda ne kadar büyüyebileceği. UBS analistleri Çinli üreticilerin Avrupa'daki toplam pazar payının on yılın sonunda yüzde 20'ye ulaşabileceğini tahmin ediyor. Avrupalı üreticiler de bu baskıya daha ucuz elektrikli modellerle karşılık vermeye çalışıyor. Renault elektrikli Twingo'yu 20 bin avronun altında satarken, Volkswagen 2027'de ID.1 modelini benzer fiyat seviyesinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çinli otomobiller Avrupa'da pazar payını üçe katladı, Stellantis geriledi - Son Dakika

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