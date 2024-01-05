Citroen e-C3, 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş aldı

Siparişe açıldığı ilk bir ayda satışa sunulduğu 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş alan Citroen e-C3 dikkatleri üzerine çekti.

İlk nesil modelin kubbe silueti, ikinci neslin Zenith ön cam tasarımı ve ardından gelen son neslin crossover karakteriyle rakiplerinden sıyrılan bir otomobil olan Citroen C3, 4'üncü nesiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bununla birlikte C3 model ailesi, markanın ikonik 2 CV modelini tahtından indirerek tüm zamanların en çok satan Citroen modeli olmayı da başardı.

Yollara ilk olarak 2002 yılında çıkan Citroen C3, bugüne kadar 5,6 milyon adetten fazla satışa ulaştı. Bu yıl 75'inci yaşını kutlayan 2 CV ise, 41 yıllık kariyerinde 5,1 milyon üretilmişti.

Genel pazar trendlerini yeniden şekillendirmek için işe tamamen boş bir sayfa açarak başlayan Citroen, yeni C3'te ünlü atası 2 CV'nin felsefesini örnek alıyor.