 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Citroen e-C3, 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Citroen e-C3, 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş aldı

Citroen e-C3, siparişe açıldığı ilk bir ayda 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş alarak dikkatleri üzerine çekti. Citroen C3, 4'üncü nesliyle rakiplerinden sıyrılan bir otomobil olup, tüm zamanların en çok satan Citroen modeli oldu. Citroen C3, bugüne kadar 5,6 milyon adetten fazla satışa ulaşırken, 2 CV ise 41 yıllık kariyerinde 5,1 milyon üretildi.

Citroen e-C3, 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş aldı
05.01.2024 - 12:30,
Abone Ol

Siparişe açıldığı ilk bir ayda satışa sunulduğu 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş alan Citroen e-C3 dikkatleri üzerine çekti.

İlk nesil modelin kubbe silueti, ikinci neslin Zenith ön cam tasarımı ve ardından gelen son neslin crossover karakteriyle rakiplerinden sıyrılan bir otomobil olan Citroen C3, 4'üncü nesiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Citroen e-C3, 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş aldı

Bununla birlikte C3 model ailesi, markanın ikonik 2 CV modelini tahtından indirerek tüm zamanların en çok satan Citroen modeli olmayı da başardı.

Yollara ilk olarak 2002 yılında çıkan Citroen C3, bugüne kadar 5,6 milyon adetten fazla satışa ulaştı. Bu yıl 75'inci yaşını kutlayan 2 CV ise, 41 yıllık kariyerinde 5,1 milyon üretilmişti.

Citroen e-C3, 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş aldı

Genel pazar trendlerini yeniden şekillendirmek için işe tamamen boş bir sayfa açarak başlayan Citroen, yeni C3'te ünlü atası 2 CV'nin felsefesini örnek alıyor.

Kaynak: Carmedya.com
YORUMLAR

Citroen, Zenith, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Citroen e-C3, 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş aldı - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 13:09:33. #1.12#
SON DAKİKA: Citroen e-C3, 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement