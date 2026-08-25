Dijital Yapılarla Araç Geçmişi Dönemi Başlıyor

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Karakaş, henüz uygulamada olmayan iki yeni dijital yapının hayata geçirilmesiyle birlikte ikinci el araç ve kiralama pazarında doğrulanabilir araç geçmişi döneminin başlayacağını belirtti.

ForInvest Haber'e gönderilen açıklamada, bu düzenlemelerin kayıt, doğrulama ve denetim süreçlerini yeni bir aşamaya taşıyacağı ifade edildi. Yeni dijital yapıların sektörde şeffaflığı artırması ve tüketici güvenini güçlendirmesi bekleniyor.