Dijital Yapılarla Araç Geçmişi Dönemi Başlıyor
Karakaş, yeni dijital yapılarla ikinci el araç pazarında şeffaflık ve güven artacak.
Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Karakaş, henüz uygulamada olmayan iki yeni dijital yapının hayata geçirilmesiyle birlikte ikinci el araç ve kiralama pazarında doğrulanabilir araç geçmişi döneminin başlayacağını belirtti.
ForInvest Haber'e gönderilen açıklamada, bu düzenlemelerin kayıt, doğrulama ve denetim süreçlerini yeni bir aşamaya taşıyacağı ifade edildi. Yeni dijital yapıların sektörde şeffaflığı artırması ve tüketici güvenini güçlendirmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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