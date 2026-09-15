Dizel otomobillerde düşük tüketim dönemi kapanıyor, tüketici eğilimleri değişiyor
Yıllarca düşük yakıt tüketimi nedeniyle tercih edilen dizel otomobillerde dengeler değişiyor. Ekonomik tüketimiyle ön planda olan dizel araçlar, değişen piyasa koşulları ve tüketici eğilimleriyle farklı bir döneme giriyor.
Yıllarca düşük yakıt tüketimi nedeniyle tercih edilen dizel otomobillerde dengeler değişiyor.
Ekonomik yakıt tüketimiyle uzun süre ön planda olan dizel araçlar, artık değişen piyasa koşulları ve tüketici eğilimleriyle farklı bir döneme giriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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