Dongfeng, 1000 km menzilli katı-sıvı hibrit bataryayı 2026'da üretecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dongfeng, 1000 km menzilli katı-sıvı hibrit bataryayı 2026'da üretecek

Dongfeng, 1000 km menzilli katı-sıvı hibrit bataryayı 2026\'da üretecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli otomobil üreticisi Dongfeng, geliştirdiği 350 Wh/kg enerji yoğunluğundaki katı-sıvı hibrit bataryayı ekim ayında tanıtacağını ve 2026'nın dördüncü çeyreğinde seri üretim araçlarda kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng, elektrikli araç pazarında menzil sınırını yukarı taşıyacak yeni nesil batarya teknolojisi için takvimi netleştirdi. Şirket, kendi geliştirdiği 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı-sıvı hibrit bataryasını ekim ayında tanıtacağını, 2026'nın dördüncü çeyreğinde ise seri üretim araçlara entegre edeceğini duyurdu. Bu batarya, şirket verilerine göre tek şarjla 1000 kilometrenin üzerinde menzil destekleyebiliyor.

Katı-sıvı hibrit teknoloji, tam katı hal bataryalara geçişte ara bir basamak olarak öne çıkıyor. Dongfeng'in geliştirdiği yapı, katı ve sıvı bileşenleri birlikte kullanarak mevcut lityum iyon çözümlerine kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu hedefliyor. 350 Wh/kg seviyesi, bugün yaygın kullanılan birçok batarya kimyasının üzerinde; bu da aynı ağırlıkta daha fazla enerji depolanabilmesi ve araç ağırlığının daha kontrollü yönetilebilmesi anlamına geliyor.

Batarya dünyasında laboratuvar başarısı ile seri üretim başarısı arasındaki fark büyük. Bu nedenle Dongfeng'in asıl haber değeri, yalnızca 1000 kilometre iddiası değil, teknolojiyi üretim araçlara taşıyacağı takvimi açıkça vermesi oldu. Şirket yönetimi, yeni bataryanın ekimde tanıtılacağını ve 2026'nın dördüncü çeyreğinde üretim araçlarda kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Bu adım, sektörde uzun süredir konuşulan 'ne zaman yola inecek' sorusuna somut bir cevap veriyor.

Dongfeng'in daha önce paylaştığı bilgiler, bu bataryanın araç üstü kış testlerini tamamladığını gösteriyor. Verilere göre sistem, eksi 30 derece gibi sert koşullarda da enerjisinin önemli bölümünü koruyabiliyor. Bu ayrıntı, yalnızca laboratuvar verisi değil, gerçek kullanım senaryoları açısından da dikkat çekici kabul ediliyor. Elektrikli araçlarda düşük sıcaklık performansı, menzil kadar kritik bir başlık olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Dongfeng, 1000 km menzilli katı-sıvı hibrit bataryayı 2026'da üretecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:25
Merih Demiral’ın delirdiği anlar Soyunma odasını bastı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:51:27. #7.12#
SON DAKİKA: Dongfeng, 1000 km menzilli katı-sıvı hibrit bataryayı 2026'da üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement