Dongfeng, 1000 km menzilli katı-sıvı hibrit bataryayı 2026\'da üretecek

Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng, elektrikli araç pazarında menzil sınırını yukarı taşıyacak yeni nesil batarya teknolojisi için takvimi netleştirdi. Şirket, kendi geliştirdiği 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı-sıvı hibrit bataryasını ekim ayında tanıtacağını, 2026'nın dördüncü çeyreğinde ise seri üretim araçlara entegre edeceğini duyurdu. Bu batarya, şirket verilerine göre tek şarjla 1000 kilometrenin üzerinde menzil destekleyebiliyor.

Katı-sıvı hibrit teknoloji, tam katı hal bataryalara geçişte ara bir basamak olarak öne çıkıyor. Dongfeng'in geliştirdiği yapı, katı ve sıvı bileşenleri birlikte kullanarak mevcut lityum iyon çözümlerine kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu hedefliyor. 350 Wh/kg seviyesi, bugün yaygın kullanılan birçok batarya kimyasının üzerinde; bu da aynı ağırlıkta daha fazla enerji depolanabilmesi ve araç ağırlığının daha kontrollü yönetilebilmesi anlamına geliyor.

Batarya dünyasında laboratuvar başarısı ile seri üretim başarısı arasındaki fark büyük. Bu nedenle Dongfeng'in asıl haber değeri, yalnızca 1000 kilometre iddiası değil, teknolojiyi üretim araçlara taşıyacağı takvimi açıkça vermesi oldu. Şirket yönetimi, yeni bataryanın ekimde tanıtılacağını ve 2026'nın dördüncü çeyreğinde üretim araçlarda kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Bu adım, sektörde uzun süredir konuşulan 'ne zaman yola inecek' sorusuna somut bir cevap veriyor.

Dongfeng'in daha önce paylaştığı bilgiler, bu bataryanın araç üstü kış testlerini tamamladığını gösteriyor. Verilere göre sistem, eksi 30 derece gibi sert koşullarda da enerjisinin önemli bölümünü koruyabiliyor. Bu ayrıntı, yalnızca laboratuvar verisi değil, gerçek kullanım senaryoları açısından da dikkat çekici kabul ediliyor. Elektrikli araçlarda düşük sıcaklık performansı, menzil kadar kritik bir başlık olmaya devam ediyor.