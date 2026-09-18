Dubai Polisi filosuna Mansory imzalı Ferrari 812 Superfast katıldı

Dubai Polisi filosuna Mansory imzalı Ferrari 812 Superfast katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dubai Polisi, lüks devriye filosuna bir süper otomobil daha ekledi. Arabian Travel Market 2026'da sergilenen araç, Alman modifiye devi Mansory imzalı Ferrari 812 Superfast oldu ve bu teslimat iki yıldaki beşinci ortak proje olarak açıklandı.
Dubai Polisi, lüks devriye filosuna bir süper otomobil daha ekledi. Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Arabian Travel Market 2026 fuarında sergilenen yeni devriye aracı, Alman modifiye devi Mansory imzalı bir Ferrari 812 Superfast oldu.
Bu teslimat, Dubai Polisi ile Mansory arasında son iki yıl içinde gerçekleştirilen beşinci ortak proje olarak açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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