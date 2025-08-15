Eğirdir'de otomobil kaza yaptı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Su Ürünleri Enstitüsü önünde meydana geldi. Osman Ulusoy idaresindeki 06 BSK 198 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp yol ortasında durdu. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde otomobilin kontrolden çıkıp bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,