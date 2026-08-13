Elektrikli Araç Satışları Artıyor - Son Dakika
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Elektrikli Araç Satışları Artıyor

Elektrikli Araç Satışları Artıyor
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Temmuz'da elektrikli araç satışları, geçen yıla göre %9 artışla 1,85 milyon adede ulaştı.

Dünya genelinde elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor. Temmuz ayında satılan elektrikli araç sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 1,85 milyon adet olarak kaydedildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise toplam elektrikli araç satışları 11,5 milyona ulaştı. Bu rakam, elektrikli araçlara olan talebin güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elektrikli Araç Satışları Artıyor - Son Dakika

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