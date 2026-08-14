Elektrikli Araçların Bellek Maliyetleri Artıyor - Son Dakika
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Elektrikli Araçların Bellek Maliyetleri Artıyor

Elektrikli Araçların Bellek Maliyetleri Artıyor
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Otomotiv sektöründe bellek maliyetlerinde artış, araç fiyatlarına yansıyor ve üreticileri etkiliyor.

Elektrikli otomobil üreticileri, bellek çipi üretim kapasitesinin yapay zeka sistemlerine yönlendirilmesi nedeniyle ciddi maliyet baskısı altında. Veri merkezleri ve büyük yapay zeka modelleri için HBM üretimine ağırlık veren çip üreticileri, geleneksel DRAM ve NAND üretim kapasitesinin bir bölümünü bu alana kaydırıyor. Bu durum otomobillerde kullanılan belleklerin tedarikini zorlaştırıyor.

TrendForce verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde emtia tipi DRAM sözleşme fiyatları çeyreklik bazda yüzde 90-95, ikinci çeyrekte ise yüzde 58-63 oranında arttı. NAND Flash fiyatlarındaki artış ilk çeyrekte yüzde 55-60, ikinci çeyrekte ise yüzde 70-75 yükseldi. UBS'in verileri, otomotiv sektöründe kullanılan DRAM fiyatlarının yılın başlarından itibaren yüzde 180 yükseldiğini gösteriyor. Üst seviye otomotiv sınıfı DDR5 belleklerde spot fiyatlar yüzde 300'e kadar arttı. Morgan Stanley verileri ise DRAM fiyatlarının son bir yılda yaklaşık 6 kat arttığına işaret ediyor.

2023 yılında ortalama bir otomobilde yaklaşık 90 GB bellek bulunuyordu. 2026 itibarıyla bu miktarın 278 GB'a yükseleceği, üst segment modellerde ise toplam bellek kapasitesinin 2 TB seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. Sektör tahminlerine göre hammadde ve bileşen fiyatlarındaki yükseliş, otomobil başına 1000 dolar ek maliyet oluşturabilir. Üst segment modellerde bu fark 1.400 dolara kadar çıkabiliyor. 2030 yılına kadar otomobillerde kullanılan çip maliyetinin iki katına çıkabileceği öngörülüyor.

Artan maliyetlerin otomobil fiyatlarına yansıması şimdiden başladı. 2026'dan bu yana 15'ten fazla otomobil üreticisi fiyat artışı açıkladı. Changan NEVO 3.000 yuan (~445 dolar) fiyat artışına giderken BYD'nin gelişmiş sürüş destek sistemi paketi 9.900 yuandan 12.000 yuana yükseldi. General Motors, yalnızca 2026'da artan girdi maliyetlerinin şirkete 1,5-2 milyar dolar ek yük getireceğini açıkladı. Bellek tarafındaki baskı ise daha da uzun sürebilir; Samsung Electronics finans yöneticisi, küresel bellek çipi arzındaki sıkışıklığın 2027'de derinleşebileceğini ve 2028'e kadar devam edebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elektrikli Araçların Bellek Maliyetleri Artıyor - Son Dakika

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