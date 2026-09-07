Elektrikli Otomobilde Menzil Rekoru: Lucid Air 960 Kilometreyle Zirvede

Elektrikli otomobil dünyasında menzil yarışı sürüyor. Artık 500 km başarı sayılırken, 900 km üzeri modeller piyasada. Yeni nesil elektrikli araçlar WLTP değerleriyle içten yanmalıların menzilini yakaladı. Bu başarıda yalnızca SUV'lar değil, sedanlar ve lüks segment de rol oynuyor.

Menzil sıralamasında ilk sırada Lucid Air Grand Touring bulunuyor. 19 inç jantlarla 960 km, 20 inçte 882 km, 21 inçte 817 km menzil sunuyor. 831 beygirlik çift motorlu dört çeker sistem sayesinde 0-100 km/s hızlanması 3,2 saniye. Sürtünme katsayısı ise 0,197 Cd.

İkinci sıradaki Mercedes-Benz EQS 450+, 2026 güncellemesiyle menzilini 780 km'den 926 km'ye çıkardı. Yeni 122 kWh batarya ve 800 volt mimari bu artışı sağladı. Arka aksta iki vitesli şanzıman da yenilikler arasında.

Üçüncü sırada BMW iX3 50 xDrive yer alıyor. Neue Klasse platformlu bu SUV, 108,7 kWh batarya ve 800 volt altyapıyla donatılmış. 400 kW DC şarj destekleyen araç, 10 dakikada yaklaşık 372 km menzil ekleyebiliyor.