Ferrari Luce'nin Eleştirileri Ücretsiz Reklama Dönüştü

Ferrari'nin ilk tam elektrikli otomobili Luce, tanıtıldığından beri tasarımıyla yoğun eleştiri aldı. Markanın pazarlama direktörü Emanuele Carando, bu tepkilerin boyutunun beklenenden büyük olduğunu ancak sosyal medyada yürütülen tartışmaların aracın görünürlüğünü artırdığını ve ücretsiz reklam kampanyasına dönüştüğünü söyledi.

Carando, Luce'nin tasarımının markanın radikal değişiminin bir öncüsü olduğunu vurguladı. Dört yıl önce Purosangue modelinin de benzer eleştirilere maruz kaldığını ancak zamanla en çok sevilen araçlardan biri haline geldiğini hatırlattı. Ayrıca, 'Luce satın alma zorunluluğu' iddialarını yalanlayan Carando, sınırlı üretim modellerini almak isteyen müşterilerin Luce'yi almak zorunda olmadığını açıkladı.