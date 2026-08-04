Ford Otosan'ın 2026 Net Karı Yüzde 39.7 Düştü - Son Dakika
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Ford Otosan'ın 2026 Net Karı Yüzde 39.7 Düştü

Ford Otosan\'ın 2026 Net Karı Yüzde 39.7 Düştü
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Ford Otosan, 2026'nın ilk yarısını 10.3 milyar TL net karla tamamladı, satışlar yüzde 12 geriledi.

Ford Otosan, 2026 ikinci çeyrek konsolide finansal sonuçlarını KAP'ta duyurdu. Buna göre şirket, yılın ilk yarısını 10 milyar 336 milyon 713 bin TL net karla tamamladı.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 17 milyar 157 milyon 738 bin TL idi. Böylece net kar yüzde 39,7 geriledi. İkinci çeyrekte ise net kar 4 milyar 452 milyon 207 bin TL oldu.

Şirketin ilk yarı satışları 427 milyar 69 milyon 180 bin TL olarak gerçekleşti. 2025'in aynı döneminde hasılat 482 milyar 673 milyon 106 bin TL seviyesindeydi. Böylece satışlarda yüzde 12'lik bir düşüş yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Ford Otosan, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ford Otosan'ın 2026 Net Karı Yüzde 39.7 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ford Otosan'ın 2026 Net Karı Yüzde 39.7 Düştü - Son Dakika
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