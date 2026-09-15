Ford, yakıt deposu kayışı gevşeyen 223 bin 472 F-150'yi geri çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ford, yakıt deposu kayışı gevşeyen 223 bin 472 F-150'yi geri çağırdı

Ford, yakıt deposu kayışı gevşeyen 223 bin 472 F-150\'yi geri çağırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ford, 2023-2027 model 223 bin 472 F-150 pikapta ön yakıt deposu kayışlarının gevşeme riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Araç sahipleri, kayışların ücretsiz incelenip gerekirse değiştirilmesi için yetkili servise götürebilecek.

Ford, ön yakıt deposunun gevşemesine yol açabilecek bir kusur nedeniyle yaklaşık çeyrek milyon F-150 pikabı geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayımlanan geri çağırma bildirimine göre, 2023-2027 model yıllarına ait 223 bin 472 F-150'de ön yakıt deposu kayışları düzgün şekilde sabitlenmemiş olabilir. Bu durum deponun sızması ya da yerinden ayrılması riskini doğuruyor.

Bu araçlar 4 Ocak 2023 ile 27 Ağustos 2026 arasında üretildi. NHTSA dosyasına göre, bazı araçlar fabrikadan yakıt deposu kayışları şasi raylarına tam olarak yerleştirilmeden çıkmış olabilir.

Gevşek bir yakıt deposu yakıt sızdırarak yangın riskini artırabilir veya motorun durmasına neden olabilir. Deponun araçtan ayrılması halinde, diğer sürücüler için de tehlike oluşabilir. Ford, arıza meydana gelmeden önce herhangi bir uyarı olmadığını belirtiyor.

Ford, 27 Ağustos itibarıyla satılmamış veya hizmet süresi üç aydan az olan araçları da geri çağırmaya dahil ediyor. Şirket, kusurun aracın ömrünün erken döneminde ortaya çıktığını söylüyor.

Şirket sorunun kaynağını, F-150 montaj tesislerinde kayış yerleşimini doğrulamak için kullanılan kameraların sürekli çalışmadığı dönemlere kadar takip etti.

Ford, araç sahiplerinin bilgilendirileceğini ve yakıt deposu kayışlarının ücretsiz olarak incelenip gerekiyorsa değiştirilmesi için araçlarını yetkili servise götürebileceğini açıkladı.

Bu haber, NHTSA tarafından sağlanan bilgilerle yazılmıştır. Haber Orlando'dan bildirilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Otomobil, Ford, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ford, yakıt deposu kayışı gevşeyen 223 bin 472 F-150'yi geri çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da çobanların zorlu mesaisi 80 bin TL’ye personel bulunamıyor Hatay'da çobanların zorlu mesaisi! 80 bin TL'ye personel bulunamıyor
Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal’ın hedefinde hakemler var Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var
Sabiha Gökçen’de 1 şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı Sabiha Gökçen'de 1 şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı
Gölcük’te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı Gölcük'te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı
Ankara’nın altından deniz canlısı çıktı 66 milyon yıllık gizem Ankara'nın altından deniz canlısı çıktı! 66 milyon yıllık gizem

20:23
ABD uzaya silah yerleştirdi Çin ve Rusya’dan sert tepki
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki
20:01
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
19:51
Somali’de Türkiye’ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
19:45
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
19:42
Trump’ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi Gerçek bambaşka çıktı
Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı
19:12
Rusya’dan NATO’yu ayağa kaldıran hamle Askeri helikopteri hedef aldılar
Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 20:57:27. #7.13#
SON DAKİKA: Ford, yakıt deposu kayışı gevşeyen 223 bin 472 F-150'yi geri çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement