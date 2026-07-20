Formula E Takım Patronu Cyril Blais Vefat Etti

Cyril Blais, 46 yaşında hayatını kaybetti. Formula E ve Citroen Racing, Pazartesi günü yayımladıkları ortak açıklamayla acı haberi duyurdu. Blais, sezonun sondan bir önceki yarışı olan Tokyo E-Prix'e sadece günler kala vefat etti.

Fransız takım patronu, Formula E'deki başarılı kariyerine Venturi'de başladı, Lucas di Grassi'nin yarış mühendisi olarak görev yaptı ve takımın Maserati'ye dönüşümünde kaldı. Hızla yükselerek Baş Mühendis, Takım Patron Yardımcısı ve son olarak da takımın Citroen olmasıyla birlikte asıl Takım Patronu oldu. Onun yönetiminde takım başarılı bir sezon geçirdi; Nick Cassidy, Mexico City E-Prix'te takımın ilk zaferini kazandı.

Takımın Genel Müdürü Beth Paretta, "Cyril'i kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Takımın birçok üyesi onu yıllardır tanıyor ve onunla çalışıyor. Düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları ve paddock'taki meslektaşlarıyla. Cyril bu takıma çok inanıyordu ve ailesinin isteğine saygı duyarak onu en iyi şekilde onurlandıracağız: yarışmaya devam ederek ve onun bize aşıladığı adanmışlık ve tutkuyu sürdürerek." dedi.

Formula E CEO'su Jeff Dodds ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de taziye mesajları yayımladı. Dodds, "Meslektaşımız ve arkadaşımız Cyril'in kaybıyla sarsıldık. Onun ailesine, sevdiklerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı. Ben Sulayem ise, "Tüm motorsporları camiası bu trajik haberle derin üzüntü duyuyor. Cyril, spora olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle hatırlanacak." dedi.