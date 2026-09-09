Fren pedalı pimindeki arıza nedeniyle Isuzu, 2.586 RG19 pikabı geri çağırıyor - Son Dakika
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Fren pedalı pimindeki arıza nedeniyle Isuzu, 2.586 RG19 pikabı geri çağırıyor

Fren pedalı pimindeki arıza nedeniyle Isuzu, 2.586 RG19 pikabı geri çağırıyor
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Ulusal Tüketici Komisyonu, fren pedalı piminin gevşek olabileceği gerekçesiyle Isuzu'nun 2.586 RG19 pikabını geri çağırdığını duyurdu. Araç sahiplerinin ücretsiz onarım için yetkili bayilere başvurması istenirken, etkilenen araçların bir kısmının ihraç edildiği belirtildi.

Ulusal Tüketici Komisyonu (NCC), Isuzu Motors Güney Afrika (Pty) LTD tarafından yayımlanan ürün güvenliği geri çağrısı kapsamında, etkilenen Isuzu RG19 pikap sahiplerini yetkili bir Isuzu bayisine başvurmaları konusunda uyardı. Geri çağırma, 11 Mayıs ile 3 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde satışı yapılan tek kabin, çift kabin ve uzatılmış kabin modelleri dahil 2.586 aracı kapsıyor.

Etkilenen araçlar ayrıca Botsvana, Malavi, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Tanzanya, eSvati, Uganda ve Zambiya'ya ihraç edildi. Isuzu'ya göre, fren pedalı piminin gevşek olma ihtimali bulunuyor. Bu durumda frenlere basıldığında pedal yana kayabilir, sürücünün pedalı tam olarak basması zorlaşabilir ve araç durdurulmaya çalışıldığında fren performansı düşebilir.

NCC, etkilenen araç sahiplerinin en yakın yetkili Isuzu bayisine giderek arızalı parçanın incelenmesini ve değiştirilmesini sağlamalarını tavsiye etti. Geri çağırmayla ilgili tüm onarım çalışmaları tüketiciye ücretsiz yapılacak. Geçici NCC Komiseri Hardin Ratshisusu, araç sahiplerini gecikmeden hareket etmeye çağırdı. "Bir aracın fren sistemi hayati bir güvenlik bileşenidir. Bu nedenle, bu araçların sahipleri veya kullanıcıları tercih ettikleri yetkili bayiiye vakit kaybetmeden başvurmalıdır" dedi.

NCC, geri çağırma hakkında soruları olan tüketicilerin ürün geri çağırma ekibiyle iletişime geçebileceğini belirtti. Isuzu RG19 sahipleri, araçlarının bu geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için yetkili bir Isuzu bayisine danışmalı.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Otomobil, Isuzu, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Fren pedalı pimindeki arıza nedeniyle Isuzu, 2.586 RG19 pikabı geri çağırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fren pedalı pimindeki arıza nedeniyle Isuzu, 2.586 RG19 pikabı geri çağırıyor - Son Dakika
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